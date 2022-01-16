نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعيدي جمالك وغيري لون شعرك بملعقة كركم في المنزل لشعر جذاب ولون زي الأجانب في المقال التالي
يوجد الكثير من السيدات والفتيات يرغبون في تلوين أو صبغ شعرهم فمن أكثر الألوان التي تكون جذابة ويحبها أغلبية الفتيات هي اللون البني أو الأشقر أو الأحمر، فكل لون منهم له شكل جذاب جدا ولكن اللون الأكثر الذي يستخدمه العديد منهم هو اللون الأشقر فيوجد لهذا اللون العديد من الدرجات المختلفة فمنه الأشقر الفاتح أو الغامق وكل درجة منه مناسبة للون بشرة معين حيث، أن البشرة السمراد لا يمكنها أن تصبغ الشعر بالأشقر الفاتح وعندما ترغب أي إمرأة أو فتاة في صبغ شعرها تقوم بالذهاب إلى صالونات التجميل لتغيير لون الشعر، ففي هذه الأماكن يتم إستخدام الصبغات الكيميائية لإعطاء اللون الذي ترغب فيه ولكن هذا الشئ غير صحيح ولا يكون صحي على الشعر نطرا لإحتواء هذه الصبغات على مواد ضارة، تدهور الشعر بشكل تام وتطهر به مشاكل عديدة جدا ولعدم حدوث ذلك يمكننا أن عدة مكونات طبيعية تساعد على صبغه فمنها الكركم حيث أن صبغ السعر بالكركم يعد من أقوى الصبغات التي تعطينا اللون المطلوب.
مكونات صبغ الشعر بالكركم
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- سبع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.
- كمية مناسبة من الماء المغلي.
طريقة عمل صبغ الشعر بالكركم
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ويفضل أن يكون من البلاستيك ونضع به سبع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم وملعقتان كبيرتان من خل التفاح.
- ويتم تقليبهم مع بعض ثم نقوم بإضافة الماء المغلي بطريقة تدريجية مع الإستمرار في التقليب للحصول على خليط متماسك ونضع غطاء عليه ونتركه جانبا حوالي ثلاث ساعات.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وقومي بخلط كل هذه المكونات مع بعضها ثم يتم تمشيط الشعر ونضع هذه الصبغة عليه بإستخدام فرشاة ونضعها بشكل جيد من الجذور وحتى الأطراف.
- ونقوم بتمشيطه مرة أخري ثم نضع قبعة عليه ونتركه بهذه الطريقة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر وبعد ذلك يتك غسله بالماء الفاتر.
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