استعيدي جمالك وغيري لون شعرك بملعقة كركم في المنزل لشعر جذاب ولون زي الأجانب

يوجد الكثير من السيدات والفتيات يرغبون في تلوين أو صبغ شعرهم فمن أكثر الألوان التي تكون جذابة ويحبها أغلبية الفتيات هي اللون البني أو الأشقر أو الأحمر، فكل لون منهم له شكل جذاب جدا ولكن اللون الأكثر الذي يستخدمه العديد منهم هو اللون الأشقر فيوجد لهذا اللون العديد من الدرجات المختلفة فمنه الأشقر الفاتح أو الغامق وكل درجة منه مناسبة للون بشرة معين حيث، أن البشرة السمراد لا يمكنها أن تصبغ الشعر بالأشقر الفاتح وعندما ترغب أي إمرأة أو فتاة في صبغ شعرها تقوم بالذهاب إلى صالونات التجميل لتغيير لون الشعر، ففي هذه الأماكن يتم إستخدام الصبغات الكيميائية لإعطاء اللون الذي ترغب فيه ولكن هذا الشئ غير صحيح ولا يكون صحي على الشعر نطرا لإحتواء هذه الصبغات على مواد ضارة، تدهور الشعر بشكل تام وتطهر به مشاكل عديدة جدا ولعدم حدوث ذلك يمكننا أن عدة مكونات طبيعية تساعد على صبغه فمنها الكركم حيث أن صبغ السعر بالكركم يعد من أقوى الصبغات التي تعطينا اللون المطلوب.

مكونات صبغ الشعر بالكركم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

سبع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

طريقة عمل صبغ الشعر بالكركم