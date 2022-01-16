في بيتك بدقيقتين حضري وصفة إزالة شعر العانة بمكونين فقط ستري فعاليتها السريعة من أول مرة

إزالة شعر العانة بمكونين فقط، ترغب جميع النساء في إزالة شعر الجسم، وبالأخص العانة، بدون ألم، حيث يوجد العديد من المواد الكيميائية الضارة بالجسم، تقوم بإزالة الشعر في وقت قصير وبدون ألم نهائيًا، ولكن تبحث النساء عن الطرق الطبيعية التي لا تسبب لهن أي أضرار على المدى البعيد، لذلك سوف نقوم بتوضيح أهم الطرق التي من خلالها تستطيعي التخلص من شعر العانة بكل سهولة.

وصفة إزالة شعر العانة بمكونين فقط

يعد جلد منطقة العانة حساس بشكل كبير، لذا عليكِ قبل البدء في استخدام الوصفات التأكد من أنها مناسبة لهذه المنطقة.

المكونات:

بودرة الشابة.

ماء الورد.

ملعقة من النشا.

زيت زيتون.

قطعة من القطن.

طريقة الاستخدام:

أضيفي الشبة إلى النشا، وقومي بتقليبهم جيدًا.

قومي بوضع ماء الورد على النشا تدريجيًا، حتى تحصلي على خليط كريمي.

قومي بوضع القطنة النظيفة في هذا الخليط، ومن بعدة مرريها على منطقة العانة، لكي تتخلصي من الشعر الزائد.

أتركي هذا الخليط على الجلد حتى يجف، ثم قومي بوضع القطنة في الخليط وتمريرها على الجلد مرة أخرى، وكرري هذه الخطوة حتى انتهاء الكمية.

أتركي هذا الخليط على الجلد حتى يصبح جافًا تمامًا.

أفركي الخليط عكس اتجاه نمو شعر منطقة العانة.

قومي بغسل هذا المنطقة بالماء، وبعد ذلك رطبي باستخدام زيت الزيتون.

استخدمي هذه الوصفة ٣ مرات في الأسبوع حتى تتلخصي من الشعر الزائد نهائيًا.

وصفة الخميرة ومعجون الأسنان

تعد الخميرة من اهم المكونات التي تعمل على إزالة الجلد الميت، كما تقوم بإزالة الشعر بدون ألم، أنا معجون الأسنان فهو مهم جدًا في تفتيح المناطق الداكنة، والتخلص من الشعر بكل سهولة.

المكونات:

معجون أسنان.

خميرة.

عصير ليمون.

طريقة التحضير: