أحلى تكات لتحضير الفطير الفلاحي في المنزل بمكونات بسيطة على طريقة جدتي وجدتك

أحلى تكات لتحضير الفطير الفلاحي نقدمها إليكم، حيث أن الفطير الفلاحي يعتبر من أقدم أنواع الفطير، حيث يعود أصوله إلى المصريين القدماء، حيث كانوا يطلقون علية اسم الملتوت، وهذا فيما معناه المطبق، لأنه يتكون من طبقات، كما أنه من أهم الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، وهذا بسبب أنه المضل لدى الكثير من الناس، لذا سوف نقدم وصفة تحضير الفطير الفلاحي في المنزل.

أحلى تكات لتحضير الفطير الفلاحي

يمكنك الحصول على ألذ وأطعم فطير في المنزل باستخدام عدة مكونات متاحة في كل منزل، وهي كالتالي:

المكونات:

نصف كيلو من الدقيق.

رشة من الملح.

سمن.

ماء دافئ.

خطوات تحضير الفطير الفلاحي

قومي بوضع الدقيق مع الملح، والسمن، في العجان الكهربائي.

قومي بتشغيل العجان، لكي يقوم بتقليب المكونات.

بعد ذلك، عليكِ أن تقومي بوضع الماء بالتدريج، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اتركي العجينة لمدة ١٠ دقائق جانبًا حتى ترتاح.

شكلي العجينة على هيئة كرات، وقومي بوضعها في صينية واتركيها مرة أخرى لمدة ١٠ دقائق.

قومي بخبز أربع كرات من العجين ووضعهم فوق بعض، لكي تصبح طبقات، وبين كل طبقة قومي بوضع السمن.

أضيفي الفطيرة إلى صينية، لكي تخبز في الفرن.

اتركي الفطيرة على درجة حرارة ١٨٠ في الفرن لمدة ١٠ دقائق، حتى تتأكدي من نضجها.

يقدم الفطير الفلاحي بجانب عسل أبيض وعسل أسود.

طريقة عمل الفطير الفلاحي بالدقيق الأسمر

يمكن تحضير الفطير باستخدام الدقيق الأسمر حيث يحتوي على مجموعة من المكونات الغذائية المفيدة.

المكونات:

٤ أكوب من الدقيق الأسمر.

زيت زيتون.

ماء.

رشة ملح.

رشة سكر.

طريقة تحضير الفطير الصحي