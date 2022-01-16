لن تشتري الخبز بعد اليوم.. طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة ولا فرن مكونين فقط لذيذ ورائع

يعتبر خبز الصاج من أكثر أنواع المخبوزات المنتشرة في العالم العربي، وكثير من الناس يحبون تناوله عن أي نوع خبز آخر، كما يستخدمونه في طعام الشوارع بإعداد حشوات كثيرة له ولفه مثل الشطائر، فمكونات هذا الخبز بسيطة للغاية وليست بتكلفة عالية كما طريقة صنعه لا تحتاج أي مجهود ولا تعب، كل ما عليكي هو متابعتنا لمعرفة أسهل طريقة لإعداده خبز بدون خميرة ولا يحتاج إلى فرن كل ما نحتاجه فقط للتسوية هو صاج أو طاسة وسوف تحصلي على رغيف خبز طازج في الحال وخفيف على المعدة.

مكونات إعداد خبز الصاج بدون فرن ولا خميرة

في العادة يتم تسوية خبز الصاج في فرن معين، بالإضافة إلى الخميرة التي تجعل العجين محتاج وقتا للتسوية، ولكن من هذه الطريقة لن تحتاجي إلى كل هذا، فتصنعي كمية من خبز الصاج في وقت قليل، وفي مايلي المكونات المطلوبة لهذا الخبز:

نصف كيلو من الدقيق.

كوب من الماء الساخن.

ملعقتين من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

طريقة إعداد خبز الصاج بأسهل طريقة

من السطور التالية سنتعرف على أفضل طريقة في صنع هذا الخبز الشهي: