نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تشتري الخبز بعد اليوم.. طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة ولا فرن مكونين فقط لذيذ ورائع في المقال التالي
يعتبر خبز الصاج من أكثر أنواع المخبوزات المنتشرة في العالم العربي، وكثير من الناس يحبون تناوله عن أي نوع خبز آخر، كما يستخدمونه في طعام الشوارع بإعداد حشوات كثيرة له ولفه مثل الشطائر، فمكونات هذا الخبز بسيطة للغاية وليست بتكلفة عالية كما طريقة صنعه لا تحتاج أي مجهود ولا تعب، كل ما عليكي هو متابعتنا لمعرفة أسهل طريقة لإعداده خبز بدون خميرة ولا يحتاج إلى فرن كل ما نحتاجه فقط للتسوية هو صاج أو طاسة وسوف تحصلي على رغيف خبز طازج في الحال وخفيف على المعدة.
مكونات إعداد خبز الصاج بدون فرن ولا خميرة
في العادة يتم تسوية خبز الصاج في فرن معين، بالإضافة إلى الخميرة التي تجعل العجين محتاج وقتا للتسوية، ولكن من هذه الطريقة لن تحتاجي إلى كل هذا، فتصنعي كمية من خبز الصاج في وقت قليل، وفي مايلي المكونات المطلوبة لهذا الخبز:
- نصف كيلو من الدقيق.
- كوب من الماء الساخن.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- رشة من الملح.
طريقة إعداد خبز الصاج بأسهل طريقة
من السطور التالية سنتعرف على أفضل طريقة في صنع هذا الخبز الشهي:
- في العجان الكهربي نضع جميع المكونات معاً ثم نقوم بتشغيل العجان حتى تتجانس المكونات وتكون العجينة لينة.
- ننتظر عشر دقائق ثم نقوم ببدأ تسوية الخبز.
- نقسم العجينة إلى قطع صغيرة متساوية.
- باستخدام النشابة نقوم بفرد كل قطعة عجين على سطح مرشوش دقيق ويجب التأكد من عدم التصاق العجينة باليد.
- بعد تسخين المقلاة جيدا نقوم بوضعها فيها ويجب أن تكون غير قابلة للالتصاق.
- قومي بتقليب الخبز على الجهتين وعلى الأغلب ستسغرق كل جهة حوالي ست دقائق وحتى يصبح لون الخبز ذهبي فاتح اخرجيه من المقلاة واحصلي على أشهى خبز صاج.
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