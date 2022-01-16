نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مكياج خليجي بالخطوات كالمحترفين واحصلي على إطلالة ساحرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مكياج خليجي ، المكياج الخليجي أحد أنواع المكياج التي أصبحت بعض النساء تفضلها كثيرًا، لأنه يمكنها من رسم عيونها وتحديدها بشكل بارز وأنيق، يتناسب بالأكثر في المناسبات والحفلات الليلية، ولأننا نعلم أنك تبحثين دومًا عن طرق مختلفة لتطبيق المكياج للظهور بإطلالة مختلفة في كل مرة، سنقدم لكِ اليوم طرق عمل مكياج خليجي بالخطوات، وستحصلين على إطلالة ولا أروع كالمحترفين في البيت.

طريقة عمل مكياج خليجي

كما ذكرنا المكياج الخليجي له طابع مختلف كليًا عن باقي الأنواع، وقد لا يتناسب مع جميع ألوان البشرة، ويتميز بأنه يجعل العيون بارزة، ومليئة بالجاذبية، وقبل أن نسرد عليكِ طريقة عمل مكياج خليجي، سنتعرف سويًا على الأدوات المطلوبة لتطبيق مكياج خليجي رائع مثل أشهر نجمات الخليج مثل:-

كريم أساس مناسب للون بشرتك.

سنحتاج إلى ثلاثة ألوان ظلال عيون (اسود، لون فاتح، رمادي داكن)، بريق ذهبي، أو فضي.

أما أحمر الخدود سنختار أما اللون البرتقالي، الوردي، الخوخي.

و لتحديد العيون سيتم استخدام الكحل السائل الأسود، الكحل القلم.

ولتحديد العيون سنحتاج إلى بودرة الحواجب، أو الماسكارا.

لإطالة الرموش يجب اختيار ماسكارا قوية تعمل على إطالة الرموش باللون الأسود الداكن، وتدوم طويلًا.

إذا كنت ترغبين في الحصول على رموش أطول يمكن استخدام الرموش الصناعية.

أحمر الشفاه لون سنتركه حسب رغبتك، ويمكنك اختيار اللون المناسب لبشرتك.

طريقة عمل مكياج خليجي بالخطوات

بعد أن تعرفنا على الأدوات المطلوبة لتطبيق مكياج خليجي رائع كالمحترفين، الآن سنتعرف على الخطوات التي يجب إتباعها الظهور بالإطلالة الخليجية:-

نظافة البشرة

نظفي بشرتك باستخدام منظف طبيعي آمن، ثم جففي بشرتك جيدًا بطريقة التربيت، ثم اغلقي المسام بالتونر.

البرايمر

طبقي البرايمر و وزعيه على بشرة الوجه والرقبة لثبات المكياج مدة أطول.

كريم الأساس

استخدمي كريم الأساس بلون أغمق من لون بشرتك كريمي وناعم يدوم لساعات طويلة.

واحرصي على استخدام الكونسيلر للهالات السوداء حول منطقة العين.

مكياج العيون

عند تطبيق مكياج العيون يجب البدء باستخدام ظلال العيون الفاتح على منطقة الجفن الثابتة، والجفن المتحرك.

ثم ابدئي بدمج اللون الفاتح مع اللون الغامق.

ظلال العيون

ثم ابدئي بوضع ظلال العيون على الجفن المتحرك مع القيام بدمجها مع اللون الرمادي الداكن.

بعدها يتم وضع الظلال في ثنايا الجفن، أما اللون الأسود الداكن في ظلال الجفون تحت الرموش السفلية.

وفي الخطوة الأخيرة ضعي البريق الفضي أو الذهبي على الجفن المتحرك فوق الظلال خاصًة عند حضور المناسبات الاجتماعية.

الآيلاينر

لرسم وتحديد العيون استخدمي الآيلاينر، وابدئي من الأعلى حتى الوصول للزاوية الداخلية للعين، مع الحرص على زيادة سمكها بالتدريج حتى منطقة الزاوية الخارجية للعين.

الحواجب

استخدمي بودرة الحواجب أو الماسكارا لتحديد الحواجب واحرصي على أن تكون البودرة بلون يتناسب مع لون بشرتك.

الرموش

للحصول على رموش طويلة يمكنك تركيب رموش صناعية ثم استخدام الماسكارا السوداء مع ضرورة أن تكون داكنة جدًا.

أحمر الخدود

في الخطوة قبل الأخيرة استخدمي أحمر الخدود، باللون البرتقالي، أو الوردي الغامق أو البني، ولا تنسي تطبيق الهايلايتر على منطقة الخدين، والذقن، للحصول على إطلالة جذابة.

الخطوة الأخيرة

استخدمي قلم محدد الشفاه لإبراز شكل الفم، ثم طبقي بداخله اللون الأحمر، الخمري، الترابي، واحرصي على أن يكون لون أحمر الشفاه مناسب لألوان لظلال العيون.