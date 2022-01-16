أفضل وصفة صبغ الحواجب في المنزل بمكونات بسيطة وتخلصي من الشيب والشعر الأبيض

وصفة صبغ الحواجب، الحواجب ذات اللون البني تربعت على عرش صيحات الحواجب للعديد من السنوات بكل درجاتها فهذا اللون يعطي للوجه مظهر شبابي ويعطي للبشرة درجة أفتح وتعطي للون العين مظهر أكثر جاذبية، حيث أن استخدام الصبغة أو التاتو أو التنت المؤقت على الحواجب يتسبب في التساقط لشعر الحاجب وذلك على مدى طويل وينتهي الأمر بفراغات في الحاجب، وذلك لأن هذه المنطقة من البشرة يكون حساس جدًا وعند استخدامك للصبغات التقليدية تسبب في التهاب الجلد.

أفضل وصفة صبغ الحواجب في المنزل

يمكن أن تحصل على درجة لون البني المتوسط وذلك عن طريق استخدام مسحوق الكاكاو، وتتناسب هذه الدرجة من اللون على أصحاب البشرة الفاتحة والقمحية، ويمكن تحضير الصبغة بالخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة صغيرة من جيل الألوفيرا بما يعادل 5 جم.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام بما يعادل 5 جم.

قرص من الفحم المطحون الناعم( متوافر في الصيدليات ).

كبسولة واحدة من فيتامين “هـ”.

طريقة التحضير:

نحضر إناء صغير ونخلط به جيل الصبار مع الكاكاو بشكل جيد.

نضيف مسحوق الفحم بالتدريج مع التقليب المستمر حتى الحصول على الدرجة التي تريدينها.

يمكن أن تستغني عن الفحم إن كنت تريد درجة بني فاتحة.

نفرغ محتوى الكبسولة الخاصة بفيتامين هـ على الخليط ونقلب المكونات حتى تمتزج تمامًا.

نضع الخليط في إناء صغير ويمكن استخدام فرشاة مسكارا للصبغة بشكل مستمر ثلاث مرات اسبوعيًا وذلك لمدة 20 دقيقة وتستخدم بشكل منتظم حتى نحصل على اللون المناسب.

وصفة صبغ الحواجب بالقهوة

من المكونات الطبيعية التي يمكنك استخدامها لصبغ الحواجب بدرجة بني داكن هي القهوة، وإذا كانت حواجبك خفيفة فيحفز الكافيين الموجود في القهوة على نمو شعر الحاجب وتكثيفه، سنتعرف على طريقة إعداد الصبغة فيما يلي:

المكونات:

إثنين من الملاعق الكبيرة من مسحوق القهوة بما يعادل 20 جم.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام بما يعادل 5 جم.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند بما يعادل 15 مل.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل بما يعادل 12.5 جم.

طريقة التحضير: