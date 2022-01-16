تكات عمل كيكة البسبوسة غرقانة شربات في المنزل أحلى من محلات الحلويات الشرقية

كيفية عمل كيكة البسبوسة، تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الكيكة، حيث تعتبر من الأطباق الشهية التي تقدم في وجبة الإفطار، أو العشاء، وهذا بجانب المشروب الساخن المفضل لديكم، كما يمكن تناولها أثناء اليوم كسناكس، لذا سوف نوضح لكم من خلال مقالنا طريقة تحضير أشهى وألذ كيكة بسبوسة.

كيكة البسبوسة غرقانة شربات

يمكن عمل كيكة البسبوسة بمكونات اقتصادية ومتاحة في كل منزل، وتتمثل في التالي:

كوب دقيق.

كوب سميد.

١ كوب زبادي.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

لبن.

جوز الهند.

خل.

بيضة.

ملعقة من البيكنج بودر.

فانيليا.

رشة من الملح.

جوز هند للوجه.

لتحضير الشربات:

٢ كوب من السكر.

كوب من السكر. كوب من الماء.

عصير ليمون.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة

يجب عليكِ اتباع مجموعة من الخطوات، حتى تتمكني من تحضير كيكة بسبوسة ناجحة، وهذه الخطوات هي:

حضري وعاء كبير، وقومي بنخل الدقيق، وإضافة دقيق السميد، والبيكنج بودر، جوز الهند.

في وعاء آخر، قومي بمزج المكونات الباقية من زيت، ولبن، وخل، وبيض، وزبادي، السكر، باستخدام المضرب الكهربائي.

أضيفي المكونات السائلة على خليط الدقيق، ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة.

قومي بتحضير صينية وادهنيها بالسمن، ثم قومي بوضع الخليط بداخلها.

وفي هذه الأثناء يجب عليك تشغيل الفرن، على درجة حرارة ١٨٠°، حتى يتم الحصول على فرن ساخن.

أضيفي الصينية بداخلة بعد التأكد من سخونته جيدًا.

قومي بتحضير الشربات أثناء انتظارك الكيك.

في وعاء أضيفي كمية السكر مع الماء وقومي بتقليبهم.

انتظري حتى تغلي المكونات، ثم قومي بإضافة عصير الليمون، واتركيه على النار لمدة ٥ دقائق.

عندما تنضج الكيك، قومي بإخراج الصينية من الفرن.

اسكبي الشربات على الكيك وهي ساخنة، والشربات ساخن أيضًا.

زيني وجه الكيك باستخدام جوز الهند.

قومي بتقطيع الكيك، وتقديمها بجانب مشروبك المفضل.

أسرار نجاح كيكة البسبوسة