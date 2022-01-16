نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كريم البانثينول لأقوى كيراتين لفرد خرافي للشعر والنتيجة لن تتخيليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم بانثينول اقوى كيراتين للشعر، من المعروف أن كريم البانثينول من أكثر المواد المرطبة للجلد والبشرة، وكذلك يساعد على إلتئام الجروح وتجديد طبقات الجلد، ولكن ما تم استنتاجه حديثاً هو استخدام كريم البانثينول في تنعيم الشعر وتطويله، كما أنه أصبح يستخدم مثل الكيراتين في فرد الشعر المجعد والخشن، ونحن هنا سوف نوضح طريقة عمل ماسك كيراتين للشعر باستخدام كريم البانثينول، فتابعونا.

كريم بانثينول اقوى كيراتين للشعر

يمكن استخدام كريم بانثينول من أجل العناية بالشعر، وذلك لأن له العديد من الفوائد للشعر، فهو قادة على التقليل من الهيشان وكذلك إصلاح الشعر التالف.

كما أنه ينعم الشعر المجعد والخشن، بالإضافة إلى التخلص من التقصف، وكذلك يعمل على تنعيم الشعر وجعله انسيابي ولامع وصحي.

ويعمل كريم البانثينول كما يعمل الكيراتين في فرد الشعر والتخلص من الهيشان، وذلك لأن يحتوي على فيتامين ب5، الذي له دور في تجديد ألياف الشعر وتقويتها.

ومن أهم النصائح التي يمكن أن تقدميها لشعرك هو استخدام شامبو يحتوي على مادة البانثينول، بسبب قدرته على تنعيم الشعر والتخلص من التجاعيد والخشونة.

فوائد كريم بانثينول للشعر المجعد

توجد مجموعة كبيرة من الفوائد التي يقدمها البانثينول للشعر المجعد والتالف: