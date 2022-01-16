كوب قبل النوم للقضاء على الكرش ودهون البطن في 3 أيام النتيجة مذهلة

دهون البطن من المشكلات التي تواجه العديد من الأشخاص وخاصًا النساء وتريد التخلص منه وتبحث عن الطرق المختلفة التي تؤدي إلى التخلص منه في وقت سريع، وعدد كبير من السيدات تظن انه لا يوجد حل غير اللجوء إلى العمليات الجراحية، ولكن خلال موضوع اليوم سأتحدث معكم عن موضوع جيد للغاية وسأذكر لكم العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن بها لإزالة الكرش في وقت قصير جدًا.

وصفة تخسيس دهون البطن والكرش

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تم وصفها من اجل تخسيس دهون البطن ولكن في بعض الأحيان تكون غير فعالة، وإليكم بعض الطرق المميزة للغاية في هذا الأمر، ولكي يقوموا بتحضير وصفة تخسيس الكرش عليكم بإحضار بعض المقادير التي تتمثل في الآتي:

ملعقة من الزعتر.

معلقة من العسل الأبيض.

كوب ماء دافئ من الحجم الكبير.

قطعة من الليمون.

لكي تقوم بتحضير الوصفة بعد أن تحضر المقادير عليك بإتباع الخطوات التالية:

قم بوضع كوب الماء في إنارة على النار حتى يغلي.

بعد أن يغلي الماء ضعي أوراق الزعتر واتركيها على النار مدة لا تقل عن 2 دقيقة.

ضيفي قطعة الليمون وارفعيها من النار.

ضعي ملعقة العسل ثم اتركي الخليط حتى يصبح دافئ واشربيه.

بعض التحذيرات الخاصة بالوصفة

يوجد بعض التحذيرات المتعلقة بهذا المشروب عليكم الإطلاع عليها: