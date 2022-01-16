تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

الشفايف من الممكن أن يتم الاعتناء بها من خلال استخدام مكونات مقادير طبيعية وتلك المقادير تعمل على التحسين من اللون الطبيعي للشفاه والاستفادة منها في عمل أفضل نوع روج حيث أن مختلف أنواع الأرواج الطبيعية تعد مفيدة للجلد وسهلة التحضير ومن خلال الآتي من تلك السطور الآتية نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة والطريقة التي من اليسير من خلالها أن تقومين من خلالها بعمل أفضل نوع روج طبيعي بلون مميز كما تفضلينه.

مكونات روج الشفايف باستخدام النشا

من الممكن أن تقومي بعمل الأرواج الطبيعية من ألوان مختلفة وهذا ما يكون من خلال الاستخدام لمكونات بسيطة وتلك المكونات تعمل على التحسين الطبيعي من الخصائص الطبيعية والظاهرية للشفاه، ومن خلال الآتي نوضح أهم المقادير الطبيعية والتي تساعد بشكل كبير في الحصول على أفضل تركيبة روج طبيعية تحمي الجلد من الجفاف والتشقق وتعمل على تحسين لون الشفاه وتوريدها وتخليصها من أي قشور كما أن تلك التركيبة الطبيعية من دورها أن تجعل لون الشفاه خالي تماما من الشحوب والبهتان، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات الأساسية وطريقة التحضير للوصفة، من الممكن أن نقوم بالتحضير لأفضل وصفات الروج الطبيعي من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من لون غذائي طبيعي.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير الروج الأحمر باستخدام النشا

من السهل أن يتم التحضير لكل المكونات السابقة مع بعضها البعض للحصول على أفضل مستحضر روج طبيعي يعالج الشفاه.

كما يمنحها لون مميز ومن الممكن أن نستعمل الفازلين بتذويبه بشكل جيد وعلى حمام مائي

ومن ثم يضاف النشا مع اللون الغذائي المفضل مع بقية المكونات مع التقليب بشكل جيد لكل المقادير حتى نحصل على الخليط ويكون متجانس وخالي من أي تكتلات.

وتلك الطريقة الطبيعية تعمل على توفير مستحضر طبيعي ممتاز ومتجانس من السهل الحصول عليه بالخطوات السابقة.