معجزة النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة

الشعر الزائد يحتاج لوصفة طبيعية مثل وصفة النشا كي تتم إزالته تماما من سطح البشرة حيث تعتبر تلك الوصفة من بين أكثر الوصفات التي من الممكن أن نقوم باستخدامها لجعل البشرة ناعمة وخالية تماما من أي تواجد للشعر ومن الممكن أن يتم الاعتماد على تلك التركيبة والتي تحتاج لعدد من المكونات والتي لها أثر رائع على البشرة وأهم أثر للنشا على الجلد هو انتزاع الشعر فضلا عن أثر النشا على الجلد من حيث قدرته على تبييض البشرة من خلال بقي المكونات التي من السهل مزجها مع النشا للحصول على التركيبة المثالية من النشا مع بقية المقادير والتي تعطي البشرة إزالة ممتازة للشعر مع تفتيح ونضارة كاملة.

مكونات خلطة النشا لازالة الشعر الزائد

من أفضل ما يمكن تطبيقه على الجلد حيث أن التركيبة تعمل عل تخليص الجلد من الشعر ومكوناتها نذكرها من خلال الآتي:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من مياه الورد.

معلقة من عصير الليمون.

ملعقة من بودرة الترمس.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة إعداد خلطة النشا لإزالة الشعر الزائد

من الممكن أن نقوم بالتحضير لتركيبة النشا من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة والتي من السهل استعمالها.

ومزجها مع بعضها البعض للحصول على تركيبة مميزة من المكونات تكون كريمية ويسهل استعمالها وفردها على البشرة، ولا بد في البداية من الإذابة الجيدة للفازلين.

ومن ثم نقوم بالتذويب الجيد للنشا مع الفازلين مع الإضافة لليمون مع ماء الورد ومن ثم يكون الخليط جاهز ومن الممكن أن تتم تعبئته بوعاء يكون محكم الغلق.

ويتم فرد التركيبة على الشعر المراد إزالته ولا بد من تركه مدة ربع سعة ثم فرك الخليط حينما يجف ومعه يزال الشعر تماما من الجلد،

وتعد تلك الطريقة من طرق الإزالة من بين أفضل الطرق التي تساعد في التبييض بشكل فعال للجلد والحصول على البشرة نضرة.