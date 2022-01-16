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عمر شويل - جدة كريم طبيعي لتبييض البشرة بفاعلية مطلقة يغنيكي عن كريم الأساس ومستحضرات التجميل، وصفة اليوم سوف نقوم فيها بصنع كريم الأرز والفازلين منزلياً بخطوات بسيطة، وهو كريم طبيعي حقق نتائج مبهرة للتفتيح وإزالة الخطوط التعبيرية بناء على تجربة الكثيرات، وهو واحد من أسرار جمال بشرة اليابانيات لاحتوائه على الأرز والفازلين، وكل من تلك العناصر له نتائج عظيمة من حيث إظهار نضارة البشرة وتفتيح لونها مع شد الجلد المترهل وإزالة التجاعيد.

كريم طبيعي لتبييض البشرة بفاعلية مطلقة

نضع مقدار قليل من الأرز في قدر مناسب مع إضافة الماء ثم نطبخ الأرز بشكل جيد على النار، مع تقليبه من حينٍ لآخر وبعد ذلك نضعه جانباً حتى يبرد قليلاً ثم نضعه في الخلاط الكهربائي ليطحن جيداً، وبهذا نكون حصلنا على كريم الأرز ثم نصفيه بإستخدام مصفاة لإزالة بقايا الأرز التي لم يتم طحنها، بعد ذلك نضيف الفازلين ونخلط كريم الأرز جيداً مع الفازلين لنحصل على كريم فعال في إزالة التجاعيد والتصبغات والبقع الداكنة.

نحتفظ بالكريم في جرة زجاجية ونضعها في الثلاجة، طبقي هذا الكريم في المساء قبل الذهاب إلى النوم ثم قومي بتدلكيه جيداً حتى تمتصه البشرة، ثم اتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء، والنتيجة ستذهلك من أول إستخدام وسيكون لديك بشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال وستختفي التجاعيد من البشرة إلى الأبد، كرري تطبيق هذا الكريم يومياً قبل الذهاب إلى النوم.

تفتيح البشرة بدون أضرار

الوصفة الثانية تعتمد على حبة من الطماطم بجانب ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي لترطيب وتفتيح البشرة، ولتحضيرها نأخذ حبة الطماطم ونبشرها بإستخدام مبشرة لاستخراج مبشور الطماطم ثم نصفي هذا المبشور بإستخدام مصفاة، لنحصل على عصير الطماطم الخالص ثم نضيف إليه الفازلين ونخلط جيداً حتى يندمج الفازلين مع عصير الطماطم، ونحصل على كريم الطماطم والفازلين ثم نحتفظ به في جرة زجاجية ونضعها في الثلاجة ويبقى صالح للاستخدام لمدة أسبوع. طبقي هذا الكريم على البشرة قبل الذهاب إلى النوم ثم دلكي بشرتك به جيداً بحركات دائرية، واتركيه طوال الليل وفي الصباح اغسلي البشرة بالماء والنتيجة بشرة صافية خالية من التصبغات والبقع الداكنة والتجاعيد، كرري استخدام هذا الكريم 3 مرات في الأسبوع.