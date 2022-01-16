نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني يزيل سواد السنين.. القهوة وكريم نيفيا تبيض الجسم والبشرة والتخلص من الاسمرار يجعله كالزجاج في المقال التالي
كنز رباني يزيل سواد السنين.. القهوة وكريم نيفيا تبيض الجسم والبشرة يعتبر ماسك وخليط القهوة وكريم نيفيا بمثابة كنز عظيم لم نكن نعلم عنه، ردود الأفعال عن هذا الخليط كانت رائعة ويُنصح به كل فتاة بتجربته، فكل فتاة تبحث عن المنتجات الطبيعية التي تساعد في تفتيح بشرتها وجسمها، فبسبب عوامل الجو وعوامل أخرى يحدث أن تصاب البشرة وبعض الأماكن في الجسم بالاسمرار، وخاصة الأماكن الحساسة بسبب عدة عوامل تصبح سمراء وهذه المشكلة يجب حلها وخاصة بالنسبة للفتيات المقبلة على الزواج عليكم بهذا الخليط المعجزة.
كنز رباني يزيل سواد السنين.. القهوة وكريم نيفيا تبيض الجسم والبشرة
مقادير الخليط:-
- ملعقتان كبيرتان من كريم نيفيا.
- كمية من تفل القهوة المترسب في الفنجان.
- عصير ليمون.
خطوات التحضير:-
- قومي بوضع ملعقتين كريم نيفيا مع تفل القهوة في وعاء صغير ومناسب وقلبيهم جيدًا حتى يختلطوا مع بعضهم البعض.
- ثم أضيفي عصير الليمون للخليط حتى يصبح كريمي قليلًا وجهزيه حتى تضعيه على بشرتك أو المناطق الداكنة.
- اغسلي بشرتك أو المنطقة المراد تفتيحها بالماء الدافئ وجففي المنطقة جيدًا قبل وضع الخليط عليها.
- ثم ابدئي في فرد الخليط عليها بشكل منسق ومتساوي، قومي بوضع طبقة سميكة من الخليط على المنطقة.
- اتركي الخليط على جلدك وبشرتك لمدة نصف ساعة كاملة ثم اغسليها بالماء البارد أو الفاتر.
- كرري الخلطة على جسمك وبشرتك ثلاث مرات كل أسبوع للحصول على نتائج أفضل واستمري عليها لمدة شهر كامل.
فوائد القهوة للبشرة والجسم
للقهوة فوائد عديد سواء للصحة أو للجسم والبشرة وتتمثل فوائدها فيما يلي:-
- ماسك القهوة يعمل على تقشير الجلد وتخليصه من الجلد الميت والزائد وتجعل البشرة والجلد ناعمة وملساء.
- كما أن لها قدرة كبيرة على التخلص من السيلوليت بالتدريج حيث أنها غنية بالكافيين الذي يعمل على تدفق الدم إلى الجلد بشكل طبيعي.
- تهدئ حروق الجلد والجسم سواء من الشمس أو أي حروق تم تعرض الجسم لها.
- تعالج التهابات البشرة والجد حيث أنها غنية بمضادات أكسدة قوية تهدئ من الالتهابات.
- تحمي من خطر الإصابة بالسرطانات حيث أنها تقضي على الجذور السرطانية داخل الجسم.
- تقي من الأشعة فوق البنفسجية وتزيل بثور الأنف السوداء.
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