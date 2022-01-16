كنز رباني يزيل سواد السنين.. القهوة وكريم نيفيا تبيض الجسم والبشرة والتخلص من الاسمرار يجعله كالزجاج

كنز رباني يزيل سواد السنين.. القهوة وكريم نيفيا تبيض الجسم والبشرة يعتبر ماسك وخليط القهوة وكريم نيفيا بمثابة كنز عظيم لم نكن نعلم عنه، ردود الأفعال عن هذا الخليط كانت رائعة ويُنصح به كل فتاة بتجربته، فكل فتاة تبحث عن المنتجات الطبيعية التي تساعد في تفتيح بشرتها وجسمها، فبسبب عوامل الجو وعوامل أخرى يحدث أن تصاب البشرة وبعض الأماكن في الجسم بالاسمرار، وخاصة الأماكن الحساسة بسبب عدة عوامل تصبح سمراء وهذه المشكلة يجب حلها وخاصة بالنسبة للفتيات المقبلة على الزواج عليكم بهذا الخليط المعجزة.

كنز رباني يزيل سواد السنين.. القهوة وكريم نيفيا تبيض الجسم والبشرة

مقادير الخليط:-

ملعقتان كبيرتان من كريم نيفيا.

كمية من تفل القهوة المترسب في الفنجان.

عصير ليمون.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع ملعقتين كريم نيفيا مع تفل القهوة في وعاء صغير ومناسب وقلبيهم جيدًا حتى يختلطوا مع بعضهم البعض.

ثم أضيفي عصير الليمون للخليط حتى يصبح كريمي قليلًا وجهزيه حتى تضعيه على بشرتك أو المناطق الداكنة.

اغسلي بشرتك أو المنطقة المراد تفتيحها بالماء الدافئ وجففي المنطقة جيدًا قبل وضع الخليط عليها.

ثم ابدئي في فرد الخليط عليها بشكل منسق ومتساوي، قومي بوضع طبقة سميكة من الخليط على المنطقة.

اتركي الخليط على جلدك وبشرتك لمدة نصف ساعة كاملة ثم اغسليها بالماء البارد أو الفاتر.

كرري الخلطة على جسمك وبشرتك ثلاث مرات كل أسبوع للحصول على نتائج أفضل واستمري عليها لمدة شهر كامل.

فوائد القهوة للبشرة والجسم

للقهوة فوائد عديد سواء للصحة أو للجسم والبشرة وتتمثل فوائدها فيما يلي:-