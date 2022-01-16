مش هتبطلى تعمليها.. بسبوسة الفنجان الدايبة فكرة جديدة رهيبة بطعم جنان احلى من الطريقة العادية

مش هتبطلى عمليها.. بسبوسة الفنجان الدايبة فكرة جديدة رهيبة بطعم جنان تعد طريقة عمل بسبوسة الفنجان من الطرق الجديدة في عمل البسبوسة، ومن المعروف أن البسبوسة من ألذ الحلويات والتي اشتهرت بها دول العالم العربي والمجتمع الشرقي، وتختلف طريقة تحضيرها من دولة إلى الأخرى، وهذه الطريقة من أفضل الطرق التي تمت تجربتها حديثًا وكانت ردود الأفعال رائعة وتم النصح بتجربتها، ويتم تقديم البسبوسة في جميع المناسبات والحفلات وبسبب اقتراب شهر رمضان المبارك انتشرت على مؤشرات البحث عبر الإنترنت طرق عمل الحلويات بجميع أصنافها.

مش هتبطلى عمليها.. بسبوسة الفنجان الدايبة فكرة جديدة رهيبة بطعم جنان

مكونات التحضير:-

ثلاثة أكواب كبيرة من السميد الناعم.

زبدة مذابة.

لبن زبادي.

ماء زهر.

كيس بيكنج باودر.

لوز أو أي مكسرات.

كمية وفيرة من الماء.

خطوات التحضير:-

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية.

بعد ذلك ضعي اللبن الزبادي والزبدة والبيكنج باودر وماء الزهر والسميد الناعم في وعاء بلاستيكي عميق قليلًا ومناسب.

بيديك قومي بعجن المكونات كلها داخل الوعاء حتى تختلط وتصبح قوامها قوام عجينة البسبوسة المعروف.

جهزي فناجين القهوة وقومي بدهنها بالطحينة أو الزبدة حتى تمنع التصاق العجينة بجوانب وقعر الفنجان.

صبي من خليط العجينة في الفنجان حتى يمتلئ إلى آخر ثم قومي بوضع حبة من اللوز على سطح كل فنجان في المنتصف.

ضعي فناجين البسبوسة داخل صينية تحتوي على كمية وفيرة من الماء ثم ضعي الصينية بالفناجين داخل الفرن.

بعد أن يرتفع سطح البسبوسة داخل الفنجان ويحمر لونها ويلمح قومي بإخراجها واتركيها تسخن قليلُا حتى تبرد.

طريقة تحضير البسبوسة العادية

المكونات:-

سميد ناعم.

حليب مجفف.

ماء فاتر.

سمنة بلدي.

جوز هند.

لبن زبادي.

بيكنج باودر.

لوز مقشر.

كمية من الماء.

سكر.

ماء ورد.

عصير ليمون.

خطوات التحضير:-