هتكونى استاذة في الطبخ.. معلقة سحرية تسوية اللحوم والكوارع الكبيرة بسرعة الصاروخ فكرة عبقرية بدون استخدام حلة الضغط

هتكونى استاذة في الطبخ.. معلقة سحرية تسوية اللحوم والكوارع الكبيرة بإضافة مكون واحد من مكونات متوفرة في كل مطبخ بصفة دائمة ونستخدمه في حياتنا اليومية يمكنك تسوية اللحوم والكوارع بسهولة وفي وقت قياسي قد يصل إلى ربع ساعة فقط، فالذي يؤدي إلى صعوبة تسوية اللحوم هو أن هناك ترابط قوي جدًا بين جزيئات اللحوم بعضها وهذا الترابط يصعب تفككه من خلال تسويتها على النار فتستغرق وقت طويل حتى تتفكك وتنضج وهذا المكون له قدرة كبيرة على تفتيت هذه الروابط وتفكيكها بسرعة.

هتكونى استاذة في الطبخ.. معلقة سحرية تسوية اللحوم والكوارع الكبيرة

مكونات التسوية:-

قطع لحم صغيرة ومقطعة.

بهارات لحمة جاهزة.

ماء مغلي.

زيت نباتي.

ملعقة سكر كبيرة.

حبهان – مستكة – ورق لورا.

زيت نباتي.

خطوات التحضير:-

أول خطوة من خطوات التسوية تتمثل في وضع قدر كبير من الماء أو حلة على النار لتسخينها وعند وصول الماء إلى درجة الغليان ابدئي في وضع قطع اللحمة بداخلها.

بعد ذلك أضيفي البهارات والمستكة والملح وورق اللورا والحبهان والزيت النباتي إلى حلة اللحمة وقلبيها مع اللحمة ثم أضيفي ملعقة السكر الكبيرة إلى القدر.

قلبي المكونات كاملة داخل الحلة وقومي بتغطية الحلة حتى تنضج ما بداخلها وستلاحظين قبل مرور الربع ساعة بأن اللحمة قد تمت تسويتها بالكامل.

يمكنك تطبيق هذه الطريقة على الكوارع والفراخ المجمدة أيضًا فهي أيضًا تتميز بوجود روابط قوية عند التسوية.

ما جعل اللحوم تتفكك جزيئاتها بسهولة هو ملعقة السكر فمن المعروف أن للسكريات قدرة كبيرة على تفكيك أصعب الجزيئات والروابط.

بدلًا عن السكر يمكنك استخدام الخل الأبيض فهو له نفس قدرة السكر على تكسير الروابط القوية.

الطريقة الصحيحة لتنظيف اللحوم