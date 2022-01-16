بأسرار أبوحيدر.. تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم أتينا لكِ بالسر لألذ أكلة يمكنكِ تناولها

تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم في المنزل، هل ترغبين في الحصول على نفس نكهة المطاعم السورية في الشاورما التي تصنعينها بنفسك؟ لا تقلقي الموضوع ليس صعب، فقط إقرأي المكونات الآتي ذكرها، بالإضافة للخطوات وبعدها ستذهلين من الرائحة الشهية والطعم المميز للوجبة، يمكنك توفير المكونات الناقصة في منزلك قبل صنع التتبيلة، والتي من اسمها ستلاحظين أن معظمها بهارات بالفعل، أما مقاديرها وخطواتها سنعرضها لكم بعد قليل.

تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم

إن كنتِ تفكرين في تقديم شاورما بالطريقة السورية اليوم على العشاء، فإن سر التتبيلة ومكوناتها كالآتي، لكن قبل ذكرها لكِ يجب أن تعلمي أنها مقسمة لجزأين أحدهما سائلة، والأخرى جافة.

مكونات الشاورما السوري

كيلو لحم أو دجاج شرائح.

نصف ملعقة مسحوق قرفة.

ملعقة ملح كبيرة.

نصف ملعقة بابريكا.

ملعقة شطة حارة.

ملعقة فلفل أسود.

ورق لورا.

زر قرنفل.

ثوم بودرة.

ملعقة هيل ناعم.

عصير ليمون.

مكونات التتبيلة

ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقة دبس فليفلة.

شرائح ليمون.

نصف كوب زبادي.

ملعقة خل.

ربع كوب ماء.

3 فصوص ثوم.

ملعقة ملح صغيرة.

معلقة مايونيز.

طريقة عمل الشاورما السوري

قطعي اللحم أو الدجاج إلى شرائح رفيعة وطويلة، ثم انقعيهم في خل وملح وليمون لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك اخلطي كل المكونات السائلة الخاصة بالتتبيله معًا في الخلاط.

ثم اغمري قطع الفراخ أو اللحم بها.

اتركيها بعد ذلك في الثلاجة ليلة كاملة.

بعد ذلك ضعيها في طاسة على النار، واستمري في التقليب حتى تنضج، وتصبح جاهزة للأكل.

يمكنك صنع العيش السوري بالطريقة التقليدية، ويمكنك استبداله بالعيش الفينو.

إن تتبيلة الشاورما السورية للمطاعم لم تعد سرًا الآن، فبعد أن كشفنا لك كافة أسرارها يمكنك استخدامها في وصفة الشاورما التي تصنعينها في المنزل، ستوفرين كثير من النقود في شراء سندوتشات الشاورما السوري من المطعم، بل ستتمكنين من صنع كمية كبيرة من الشاورما تكفي أسرتك، والثمن في متناول اليد.