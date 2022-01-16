نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شيكولاتة بونتي في المنزل مثل المحلات بالمقادير والخطوات في المقال التالي
تعد كعكة باونتي من ألذ أنواع الحلويات الغربية التي تقدم باردة للضيوف وتتكون من عدة طبقات باللونين الأبيض والأسود ولها طعم شبيه بالشوكولاتة ويتم طهيها في مدة لا تزيد عن نصف ساعة وهي مغذية للغاية لأنها غنية بالبروتين والسعرات الحرارية والكربوهيدرات والكوليسترول والدهون الأحادية والمشبعة يجب على مرضى السكري والكوليسترول تجنبها نقدم أدناه كيفية تحضير هذه الحلوى، خلال السطور القادمة تابعوا معانا طريقة عمل شكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية حيث تعتبر من الحلويات المتميزة التي يفضلها جميع الأطفال والكبار أيضا، تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لعمل شيكولاتة باونتي
- كوب ونصف من الدقيق “الطحين”.
- واحد كوب من الزيت.
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الماء الدافئ.
- بيضتان.
- أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الباودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر.
- أربع ملاعق كبيرة من الحليب الباودر.
الطبقة الثانية
- كوبان من الحليب السائل الطازج أو المبرّد.
- كوبان من جوز الهند.
- كوب من السكّر الأبيض الناعم.
- ستّ ملاعق كبيرة من السميد.
- ربع كوب من الزبدة المذاب..
الطبقة الثالثة
- علبة من القشدة الطري..
- ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة .
- نصف كوب أو أقل من السكّر الناعم.
- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الباودر.
طريقة تحضير شكولاتة باونتي في المنزل
- اخلطي الزبدة والسكر والماء والفانيليا والحليب والبيض والكاكاو معًا في خلاط كهربائي مع خلط مسحوق الخبز والدقيق بشكل منفصل عن باقي المكونات.
- أضيفي الدقيق الممزوج بالبيكنج باودر تدريجيًا إلى الخليط السابق، واستمري في الخلط يدويًا حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.
- نسكب المزيج كله في قالب، ثم نضعه في شواية هوائية لمدة لا تزيد عن نصف ساعة ثم نخرجها من الفرن لتبرد وتقطع وتوضع في صينية زجاج بايركس.
- اشربوا الكيك مع النسكافيه ليبقوه طرياً لفترة معينة من الزمن.
- ابدئي بتحضير الطبقة الثانية بخلط جميع مكوناتها من السكر وجوز الهند والحليب والسميد والزبدة ثم ضعيها على نار خفيفة حتى يصبح المزيج كثيفًا ثم اسكبيها فوق شرائح الكيك ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد.
- تُحضّر مكوّنات الطبقة الثالثة عن طريق خلط الكريمة والسكر والكاكاو والزبدة على نار خفيفة حتى تتكاثف ويصبح المزيج ناعماً، ثم تُرفع الكعكة من الثلاجة وتُسكب فوقها الطبقة الثالثة ثم تُعاد الكيكة النهائية لتبرد حتى تنضج تمامًا وجاهزة للتقديم وتعتبر كعكة تُقدم باردة مع فنجان شاي أو نسكافيه أو قهوة.
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