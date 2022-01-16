جربيها بنفسك.. طريقة عمل الشاورما المصري زي المحلات وسر تتبيلتها الأصلية الكل هيطلبها تاني

طريقة عمل الشاورما المصري هل ترغبين في معرفتها؟ المكونات بالطبع ستكون صدور الدجاج أو اللحوم أحدها، أما بقية التفاصيل هي التي تجعلها مختلفة عن الوصفات الأخرى الخاصة بصنع الشاورما، والطريقة ليست بالصعوبة التي تتخيلينها، كل ما هنالك حضري المقادير المحددة، ونفذي الخطوات اللازمة، وستحصلين بعد ذلك على وجبة عشاء خفيفة تثقين تمامًا بصحة ونضافها محتوياتها، أما الطعم فروعة، والرائحة تحمس الأطفال وتدفعهم لتناول الطعام بشهية.

طريقة عمل الشاورما المصري

في بعض الأحيان يتبقي لديك بعض اللحوم المتبقية من وجبة الغداء مثلًا، ولا يرغب أطفالك في تناولها مرة أخرى حتى بعد تسخينها، لكن أصبح الآن باستطاعتك استخدام تلك اللحوم أو الدجاج في وجبة مثالية لذلك نقدم لكى طريقة عمل الشاورما، والمكونات كالتالي:

شرائح لحم.

توابل مسحوقة، فلفل أسود، كزبرة، زنجبيل ناعم، بصل بوردة، ثوم بودرة.

ملعقة حبهان.

نصف ملعقة جوزة الطيب.

قليل من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة كبيبة صيني.

كمون، وملح، وفلفل.

بقدونس مفروم.

خبز كيزر.

بصل وفلفل وطماطم شرائح.

شاورما اللحمة المصرية

أولاً اخلطي كل البهارات السابقة معًا بالإضافة الى للملح.

وبعد ذلك تبلي اللحم بهذه البهارات جيدًا، واتركيها في الثلاجة لمدة 120 دقيقة.

ثم سخني المقلاة على النار، بعد ذلك ضعي اللحم فيها وقلبيه جيدًا.

وبعد خمس دقائق من تحريك اللحم، ضيفي شرائح البصل والطماطم والفلفل الأخضر.

بالإضافة الى ذلك يمكنك إضافة قليل من الطحينة فوق الوصفة عند تقارب على النضج، وحركي المكونات جيدًا.

بعد ذلك اضيفي فوقهم البقدونس المفرومة، واطفئي النار على الوجبة بعد تأكدك من نضجها.

وأخيراً افتحي العيش الكيزر، ثم احشيه بالشاورما التي صنعتيها، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل طحينة الشاورما

بالطبع يرغب أطفالك في تناول قليل من الطحينة السائلة بجانب الوجبة، كما تفعل المطاعم، يمكنك صنع سلطة الطحينة التي تقدم للأكل بجوار الأطعمة، والخطوات كالآتي:

المكونات:

نصف كوب طحينة.

نصف كوب ماء.

ملعقة كزبرة جافة.

كمون.

ثوم بودرة.

قطرات ليمون.

ملعقتين خل أبيض.

الطريقة

أولاً ضعي الطحينة في طبق عميق.

بعد ذلك ضيفي فوقها بقية المكونات، والماء.

ثم بعد ذلك حركي الطحينة بالشوكة جيدًا لتمتزج كل مكوناتها.

وفي الختام بالعودة لخطوات طريقة عمل الشاورما المصري التي قدمناها لكِ، ستلاحظين أنه يمكنك استبدال اللحم بصدور الدجاج إن كانت متوفرة لديكِ، ويميل لها أطفالك أكثر، أما الخطوات فكما رأيتِ سهلة جدًا.