لو سنك أكتر من 30.. كريم القهوة للوجه لبشرة أفتح 5 درجات وقولي وداعاً للتجاعيد وأهلاً ببشرة صافية

كريم القهوة للوجه ، جميعنا يعرف أهمية القهوة وفائدتها الكبيرة في العناية بالبشرة، ليست مجرد مسحوق ساحر يُشرب ساخنًا فقط، بل يستخدمه خبراء التجميل والكثير من الفتيات في وصفات تجميلية، وآثاراها لا ينكرها من جربها، حيث يمكنك استخدام القهوة في ماسكات القهوة للوجه أو الكريمات الخاصة به، لتتألقي ببشرة فاتحة، لا يوجد بها أي عيوب، واليوم سنخبرك كيفية صنع كريم رائع للوجه من القهوة وبعد المواد الأخرى، فقط اقرأي المقال للنهاية.

كريم القهوة للوجه

سمعنا كثيرًا عن ماسكات للوجه تدخل القهوة في مكوناتها، لكننا اليوم سنخبرك طريقة صنع كريم للوجه بالقهوة، ومكونات الكريم كالآتي:

المكونات:

3 ملاعق قهوة مطحونة.

ملعقة كبيرة زيت لوز حلو.

بالضافة الى ملعقة جلسرين.

وملعقة ماء ورد.

وأيضا ملعقة جل صبار.

الطريقة

ضعي القهوة في طبق نظيف لا يستخدم في الطعام.

قومي بإضافة زيت اللوز، والجلسرين، وماء الورد، وجل الصبار على القهوة.

باستخدام شوكة بلاستيك أو ملعقة بلاستيكية قومي بتحريك الوصفة حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها.

احتفظي بالخلطة في وعاء زجاجي نظيف أو علبة كريم نظيفة فارغة.

ضعي الكريم في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

تبيض الوجه في 5 دقائق بالقهوة

بعد تطبيق الوصفة بالخطوات السابقة، حان الآن وقت عرض طريقة استخدام هذا الكريم، وهي كالتالي:

يجب أن تغسلي وجهك أولًا بعناية.

جففي وجهك نصف تجفيف بمنشفة ناعمة.

وزعي نقاط صغيرة الكريم على وجهك، ثم بحركة دائرية ادهني وجهك به.

اتركي الكريم على البشرة قرابة الساعة، ثم اغسليها بماء من الصنبور.

فوائد القهوة للبشرة

إن رغبتِ في معرفة فوائد هذا الكريم قبل صنعه واستخدامه، فإن مميزاته لبشرتك في الحقيقة كثيرة، منها:

يتخلص من الهالات السوداء أسفل العين.

يعالج ترهل البشرة.

يقضى على مظاهر الشيخوخة وعلامات السن المبكرة.

إزالة طبقة الجلد الميت من البشرة.

تفتيح البشرة وتوحيد اللون.

إزالة البقع البنية والكلف إن وُجد على الوجه.

وفي الختام كريم القهوة للوجه رأينا فوائده، مثل ماسك القهوة والنشا، فهو رائع للبشرة، ويمنحك مظهر شبابي جيد، بالإضافة لمساعدتك على محاربة العلامات المبكرة من تقدم السن، وهو يجعل بشرتك صحية، وتخلو من الشوائب والعيوب.