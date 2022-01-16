تعرفي على طريقة إعداد الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت بالطعم والمذاق الأصلي

الطحينة البيضاء من ألذ أنواع المقبلات الشرقية والتي تتمتع بالكثير من الفوائد والمميزات الهامة لصحة الإنسان والتي تمده بالطاقة والحيوية، وتتنوع أشكال أطباق طحينة السمسم بين سلطات الطحينة المتنوعة وتقدم سلطة الطحينة بجانب الكثير من الأطعمة المختلفة والمشويات على وجه الخصوص، كما أن أسعار الطحينة مرتفعة في المحلات لذلك وفرنا طريقة إعدادها لكم في البيت دون عناء تابعوا القراءة لتتعرفوا على خطوات التحضير.

طحينة السمسم

هي مجموعة من المكونات الطبيعية التي تمزج معا لتعطي طعما لذيذ ويمكن للجميع تناوله دون الخوف من أي أضرار لأنه أمن للجميع كبار أو صغار، كما أنها نعالج العديد من الأمراض مثل التهابات اللثة وتشققها بوضع مقدار على اللثة والشفاه ويترك عشر دقائق ويغسل، كذلك تعطي للأطفال لمعالجة الانتفاخ والغازات، كما أنه يدخل في علاج الدمامل والحبوب بوضع قليل منه مكان الحبوب ويكرر دون إحداث ضرر، تتنوع أشكالها ومسمياتها بين البلاد لتكون أولى البلاد أعداد لها بلاد الشام العربي.

مكونات إعداد طحينة السمسّم

يتطلب تحضير الطحينة البيضاء الخام عدة مكونات بسيطة وسهلة كالتالي

كوبين من السمسم الأبيض.

كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب ونصف من زيت عباد الشمس.

رشة من الملح.

طريقة إعداد طحينة السمسّم

أولا نقوم بوضع مقلاة تيفال علي النار ونضع كمية السمسم والدقيق بها ونقلبهم على النار حتي يتحمص معا ويحصل الدقيق على طعم السمسم.

نضع الدقيق والسمسم في الكبة أو المطحنة نطحنهم مع عدم تركهم ليبردوا لابد من طحنهم فور نزعها من على النار حتى يطحن ناعم جدا، فإذا تركناها تبرد تكون خشنة عند الطحن.

ثم يضاف إليهم الزيت تدريجيا حتي تنتهي الكمية ويختفي الزيت لنحصل على خليط أبيض طري.

عقب ذلك نحفظها في برطمان أو زجاجة مغسولة جيدا وتم تجفيفها لتكون خالية من أي قطرة ماء لأنها تسبب تكون العفن علي وجه علبة الطحينة من اعلي مما يجعلها تفسد سريعا.

تستخدم عند إعداد السلطات وتعاد إلى الثلاجة مرة أخري حتي آخر قطرة.

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