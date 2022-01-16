نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للروج.. طريقة عمل مرطب شفايف طبيعي وثابت لشفاه وردية وناعمة ولامعة سيسألكِ الجميع عن السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مرطب شفايف طبيعي، بما أن الشفاه هي أكثر المناطق تعرضًا للتشقق والجفاف خاصةً في فصل الشتاء، فأنتِ تضطرين لشراء بعض المرطبات التجميلية للقضاء على جفافها، وفي معظم الأحيان تكون تلك المنتجات غير فعالة كليًا، لذلك سنعلمك اليوم كيف تصنعين مرطب شفاه خاص في منزلك بأقل التكاليف، ويمتاز بفاعليته في ترطيب وتنعم شفتيك بشكل ملحوظ، بالإضافة لجعلها بمظهر وردي لامع.

طريقة عمل مرطب شفايف

بما أن الشفتين من مظاهر جمال وجهك، يجب عليكِ الاعتناء بها، ومنحها جزء من اهتمامك يوميًا، وبإمكانك صنع مرطب شفاه وردي من مكونات طبيعية، لتحصلي على النعومة التي تريدين، بالإضافة لكونه يمد شفتيكِ بالترطيب اللازم لها، وطريقة عمل طريقه عمل الروج الطبيعي كالآتي:

المكونات:

فازلين.

لون أحمر/ وردي.

نكهة فراولة، أو أي نوع من الفواكه.

طريقة التحضير:

قومي بإذابة الفازلين على حمام مائي ساخن، أو ضعيه في الميكروويف لثوان.

ثم اضيفي له لون وردي أو أحمر على حسب الرغبة.

بعد ذلك ضعي قليل من طعم الفواكه بأي طعم ترغبين.

ثم بعد ذلك امزجي المكونات ثم ضعيهم في وعاء صغير ونظيف.

سيتماسك الخليط ويمكنك استخدامه في دهن شفتيك يوميًا.

مرطب شفاه منزلي بزيت بجوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من المرطبات الطبيعية للجسم والشعر، والآن سنصنع منه مرطب للشفاه، والطريقة كالآتي:

المكونات:

3 ملاعق زيت جوز هند.

ملعقة شمع عسل.

قطرات من زيت عطري، مثل: زيت النعناع، أو اللافندر، أو الورد.

طريقة التحضير

احضري طبق حراري، ثم ضعي فيه كل المكونات السابقة معًا.

ثم ضعي الطبق في حمام ماء لإذابة شمع العسل، حتى تمتزج كل المكونات.

بعد المزج، ضعي المكونات في عبوة صغيرة مناسبة.

بعد ذلك اتركي الخليط يبرد، ويتماسك ويمكنك استخدامه أي وقت تشائين على شفتيكِ.

كيفية صنع مرطب شفاه بمكونين فقط

مرطب شفايف بزبدة الشيا وزيت الزيتون، حيث بإمكانك استخدام هذين المكونين لتصنيع مرطب شفاه، والخطوات كالآتي:

اذيبي ملعقة من شمع العسل في حمام مائي ساخن.

ثم ضعي 3/4 ملعقة من اللانولين، مع الشمع المذاب، بالإضافة لملعقة من زبدة الشيا.

بعد ذلك حركي المكونات على الحمام المائي، حتى تتجانس جميعًا.

ثم ضيفي ملعقة زيت الزيتون بعد مرور 3 دقائق من التحريك.

بعد ذلك اسكبي المزيج في عبوة صغيرة واتركيه يبرد عدة ساعات، ثم استخدميه.

مما سبق علمنا طريقة عمل مرطب شفايف بالفازلين، وبزبدة الشيا، وأيضًا بشمع العسل وجوز الهند، وتأكدنا أن الخطوات سهلة، والمكونات متوفرة، لذلك سارعي بالتصنيع، واخبرينا أي الوصفات نالت إعجابك.