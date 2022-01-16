ثابت 24 ساعة.. طريقة عمل التنت الكوري المغذي للبشرة بمكون سحري واحصلي على خد وشفاه ورديتين

يعتبر التنت الكوري أقوى مورد للشفايف والخدود وتدوم فاعليتها لوقت طويل وتعمل على ترطيب البشرة وتجعل لها مظهر جمالي رائع، فقد شاع استخدمها خلال الفترة الأخيرة من قبل السيدات والفتيات، ولكن الكثير منها يريد الحصول علية بمكونات طبيعية حتى لا تتعرض بشرتهم للضرر نتيجة إضافة المواد الحافظة على الأنواع التي يتم شرائها من محلات مستحضرات التجميل، لذلك سنقدم للقراء اليوم طريقة عمله في المنزل بمكونات طبيعية وغير مكلفة وخطوات بسيطة.

عمل التنت الكوري بالمنزل

أولا سنتعرف على المكونات وهي طبيعية 100% ومتوفرة بأرخص التكاليف وهي عبارة عن:

ملعقة كبيرة من الفازلين الخام.

بالإضافة الى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

نصف ملعقة من زيت اللافندر.

ربع ملعقة صغيرة من دم الغزال.

خطوات عمل التنت الطبيعي

طريقة عمل التنت الطبيعي في البيت له خطوات بسيطة وهي:

أولا نحضر وعاء صغير غويط ونضع به كل المكونات المذكورة في الفقرة السابقة ويتم مزجهم جيدا.

بعد ذلك يتم وضع الوعاء الذي به المكونات فوق وعاء أخر به ماء ساخن، حتى يساعد على تجانس المكونات مع بعضها أثناء التقليب المستمر لهم.

بعد ذوبان الخليط بشكل تام، يتم وضعه في علبة صغيرة، بغد ذلك نضعه في الثلاجة حتى يتجانس تماما.

ثم يتم استخدامه بشكل يومي للحصول على مظهر رائع وشفايف وخدود وردية اللون.

عمل التنت باستخدام البنجر

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير البنجر.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت جوزالهند الخام.

ربع ملعقة من الفازلين الطبيعي.

يتم خلط جميع المكونات السابقة مع بعض جيدا، حتى يتم الوصول إلى خليط متجانس تماما، ووضعها في علبة مناسبة ثم تركها بالثلاجة لمدة ساعتين أو حتى يتم تماسك الخليط جيدا، وقومي باستخدامه لتلاحظي الفرق في ترطيب البشرة والحصول على شفايف وخدود وردية اللون.

بعد عمل التنت الكوري بالمنزل بمكونات بسيطة جدا، أصبح لكل سيدة وفتاة تنت طبيعي تماما دون الحاجة لدفع نقود لشرائه من الخارج، وللحصول على بشرة وشفايف مرطبة ووردية اللون ومظهرها رائع، احرصي على وضع كمية مناسبة منه بشكل يومي.