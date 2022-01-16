أهم أسرار تحضير البرجر بتتبيلة ماكدونالز السرية بكل الخطوات

يعد البرجر من الأكلات الشهية التي يعشقها الكبير والصغير فضلاً عن فوائده الغذائية المتعددة نظراً لاحتوائه على اللحم والخضروات والخبز فيمكن أن نعتبره أكلة اجتمعت فيها معظم العناصر التي يحتاج إليها الجسم، ويمكن إعداده في البيت بسهولة باستخدام مكونات بسيطة وفي خطوات سهلة للغاية فكل ما في الأمر هو إعداد التتبيلة التي تُستخدم في تحضير اللحم بشكل صحيح، وترغب العديد من ربات المنزل في التعرف على طريقة تحضيره وأهم أسرار نجاح وصفته حتى يخرج مثل الذي يُقدم في المطاعم ومحلات الطعام، وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال السطور القليلة التالية.

طريقة عمل البرجر

يتم إعداد شريحة البرجر بطريقة خاصة وتعتمد بشكل كبير على البهارات التي تُضاف إليها والتي تُكسبها طعماً ومذاقاً مميز يفضله الأطفال كثيراً ويتوقف نجاح الوصفة على التتبيلة التي تختلط باللحم وحتى تتعرفي على طريقة عمل هذه التتبيلة نرجو منك قراءة الخطوات التي سنأتي على ذكرها في مقال اليوم.

المكونات

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.

خمسة فصوص من الثوم المهروس.

كوب من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

بيضة واحدة.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

قرنان من الفلفل الأخضر الرومي.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ربع ملعقة صغيرة من جوز الهند المطحون.

خطوات إعداد البرجر بتتبيلة ماكدونالدز

يمكنك الآن إعداد أشهى وألذ برجر يمكن أن تتذوقيه في حياتك وذلك عبر تطبيق الخطوات التالية.