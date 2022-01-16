نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم أسرار تحضير البرجر بتتبيلة ماكدونالز السرية بكل الخطوات في المقال التالي
يعد البرجر من الأكلات الشهية التي يعشقها الكبير والصغير فضلاً عن فوائده الغذائية المتعددة نظراً لاحتوائه على اللحم والخضروات والخبز فيمكن أن نعتبره أكلة اجتمعت فيها معظم العناصر التي يحتاج إليها الجسم، ويمكن إعداده في البيت بسهولة باستخدام مكونات بسيطة وفي خطوات سهلة للغاية فكل ما في الأمر هو إعداد التتبيلة التي تُستخدم في تحضير اللحم بشكل صحيح، وترغب العديد من ربات المنزل في التعرف على طريقة تحضيره وأهم أسرار نجاح وصفته حتى يخرج مثل الذي يُقدم في المطاعم ومحلات الطعام، وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال السطور القليلة التالية.
طريقة عمل البرجر
يتم إعداد شريحة البرجر بطريقة خاصة وتعتمد بشكل كبير على البهارات التي تُضاف إليها والتي تُكسبها طعماً ومذاقاً مميز يفضله الأطفال كثيراً ويتوقف نجاح الوصفة على التتبيلة التي تختلط باللحم وحتى تتعرفي على طريقة عمل هذه التتبيلة نرجو منك قراءة الخطوات التي سنأتي على ذكرها في مقال اليوم.
المكونات
- نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.
- خمسة فصوص من الثوم المهروس.
- كوب من البقسماط.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل.
- ملعقتين كبيرتين من الدقيق.
- بيضة واحدة.
- بصلة متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
- قرنان من الفلفل الأخضر الرومي.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- ربع ملعقة صغيرة من جوز الهند المطحون.
خطوات إعداد البرجر بتتبيلة ماكدونالدز
يمكنك الآن إعداد أشهى وألذ برجر يمكن أن تتذوقيه في حياتك وذلك عبر تطبيق الخطوات التالية.
- في البدء قومي بخلط اللحم المفروم مع الفلفل الأسود وجوز الهند والبقسماط والملح والبهارات والبيض والثوم وجوز الهند والدقيق وقلبي جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض وتتشكل لديك عجينة البرجر.
- شكلي عجينة البرجر على شكل دوائر متساوية الحجم ثم احضري المقلاة وافرغي فيها كمية من الزيت النباتي وارفعيها على النار.
- قومي بتحمير قطع البرجر في المقلاة مع التقليب المستمر لها إلى أن تنضج.
- بعد الانتهاء قومي بوضع قطع الخبز في الزيت على الجهة الداخلية لتتشرب زيت البرجر وتكتسب طعمه ثم قومي بوضع قطعة البرجر بين قطعتين من الخبز ويمكنك إضافة الجبن الشيدر وشرائح الفلفل الأخضر والكاتشب ثم قدميه لأولادك بالهناء والشفاء.
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