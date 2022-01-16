نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لنتائج فورية.. كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة والرقبة وإزالة البقع نهائياً كأنك تضعين مكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا من أروع الكريمات الطبيعية استخدامًا، وهذا لما نعرفه عن فوائد النشا للبشرة، والخميرة أيضًا، لكن ما لا يعرفه البعض أن الخميرة تستخدم كوصفة لمعالجة مشكلة نحافة الوجه، إلى جانب القضاء على بعض المشاكل الأخرى التي تصيب البشرة بمساعدة النشا، وهذين المكونين يعملان على تفتيح البشرة بشكل آمن، لن يتسبب في أي أضرار يشوه جمال بشرتك، وبما أن الكريم يعد من الأمور الأساسية المستخدمة في العناية اليومية للوجه، يمكنك صنع كريم الخميرة لتحصلى على بشرة نضرة.

كريم الخميرة والنشا

بما أن عبوات الكريم التي تقومين بشرائها صغيرة الحجم وتنفذ بسرعة، بالإضافة لغلاء أسعار تلك المستحضرات، واحتوائها على مواد كيميائية تضر أكثر مما تنفع، ما رأيك أن تقومي بصنع كريمك الخاص من مواد جيدة وطبيعية؟ إن تحمستِ للفكرة، فالوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقة خميرة فورية كبيرة.

1/2 كوب ماء دافئ.

ملعقة فازلين كبيرة.

وملعقة زيت لوز.

ملعقة نشا كبيرة.

وملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة قهوة مطحونة.

وملعقة زبادي كبيرة.

ملعقة زيت جوز هند.

الخميرة والنشا للوجه

اخلطي كل المكونات السابقة معًا حتى تمتزج وتتجانس.

ضعي الوصفة بعد الانتهاء منها في وعاء نظيف، أو استخدمي علبة فارغة من الكريم.

احتفظي بالوصفة في الثلاجة حتى تظل صالحة للاستخدام.

كيفية استخدام الكريم على الوجه

كالعادة نظفي بشرتك جيدًا، حتى تصبح نظيفة من الأوساخ أو رواسب الدهون.

جففي بشرتك بمنديل ورقي ناعم بطريقة الطبطبة، أو استخدمي قطعة قماش قطنية ناعمة ونظيفة.

ضعي الكريم على الوجه والرقبة أيضًا، واتركيه مدة ساعة.

اغسلي وجهك من الكريم بعد الساعة، باستخدام ماء فاتر.

استخدمي كريم الخميرة ثلاث مرات أسبوعيًا، لتصبح بشرتك مثالية.

فوائد كريم النشا والخميرة للبشرة

يعد هذا النوع من الكريمات وبخاصة كريم الخميرة له فوائد عظمى للبشرة بوجه عام، وتتلخص فوائده فيما يلي:

يعمل على تجديد خلايا بشرة الوجه.

يزيل الهالات والبقع من سطح البشرة.

يعمل كواقي كجيد للوجه من أشعة الشمس.

تنظيف الوجه بعمق، والتخلص من الرواسب.

فيما يخص كريم الخميرة والنشا يعد من أنجح الوصفات المستخدمة في العناية بالبشرة، ونظًرًا لما يقدمه من الكريم ومكوناته من فوائد لبشرتك، أراهن أنكِ ستبادرين بصنعه واستخدامه على الفور.