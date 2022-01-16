نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي قمر.. كريم الزبادي للوجه لبشرة صافية ونضرة كالأطفال وقولي وداعاً لآثار الحبوب والاسمرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الزبادي للوجه وصفة طبيعية مميزة، تعينك على تجديد بشرتك، وبما أن الوجه أكثر أجزاء الجسم تعرضًا لعوامل الجو المتمثلة في الشمس والجفاف وغيره، سنجد أنه يتأثر بشكل سيء بتلك العوامل أكثر من بقية الجسم، لهذا تقوم الفتيات بالاعتناء به بطريقة خاصة ويومية منعًا لظهور علامات الشيخوخة في وقت مبكر، والمعروف عن الوصفات الطبيعية هو مدى استفادة الجلد بها، كونها آمنة.

كريم الزبادي للوجه

يعد الزبادي من المواد الطبيعية المعروف عنه العناية بجمال البشرة، وهو يستخدم منذ عشرات السنين في ذلك إلى جانب تناوله كمادة مغذية للجسم، لذلك فعندما يتم صنع كريم بالزبادي، فهذا يعني أن وجهك سيصبح أفضل مما عليه الآن كلما استخدمتي هذا الكريم، ومكوناته كالآتي:

ملعقتين من مسحوق اللوز.

ملعقتين زبادي.

ملعقة عسل نحل.

قطرتين من عصير الليمون.

ماسك الزبادي والعسل لتفتيح البشرة

اخلطي كل المكونات في وعاء صغير نظيف.

افرغي المحتويات بعد مزجها في عبوة كريم صغيرة نظيفة.

احتفظي بهذه الوصفة في الثلاجة حتى لا تفسد.

طريقة الاستخدام

أولاً اغسلي الوجه والرقبة قبل وضع الكريم عليه.

ثانياً جففي البشرة.

وبعد ذلك ضعي قليل من الكريم ووزعيه بشكل مثالي على بشرتك بطريقة دائرية لطيفة.

رابعاً اتركيه على بشرتك ليلًا، واغسلي وجهك عند الاستيقاظ من النوم.

فوائد كريم الزبادي

له كثير من الفوائد الصحية لنظافة وتفتيح البشرة، كان من أهمها:

ترطيب البشرة بعمق.

مضاد للأكسدة.

تفتيح للبشرة.

يمنع تلف أنسجة جلد الوجه ويساعد في نفخ الخدود.

يحارب ظهور التجاعيد، والخطوط البيضاء.

كريم الزبادي والنشا لتفتيح البشرة

هذه وصفة أخرى تساعدك على تفتيح البشرة، باستخدام كريم الزبادي المضاف للنشا، والمكونات الخاصة به كالآتي:

ملعقتين زبادي.

ملعقة نشا.

ملعقة عصير ليمون، وفي حال البشرة الحساسة يتم الاستغناء عنه في الوصفة.

قناع الزبادي للوجه يوميًا

امزجي كل المكونات جيدًا، وتأكدي من نظافة الوعاء قبل ذلك.

وبعد ذلك نظفي البشرة وجففيها.

ضعي الكريم على وجهك واتركيه فقط 20 دقيقة.

ثم بعد ذلك اغسلي الوجه جيدًا بماء فاتر.

استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع ومن الأفضل يومياً.

وفي الختام باستخدام كريم الزبادي للوجه ستلاحظين أن بشرتك عادت نضرة، وفي نعومة بشرة الأطفال، ومع المواظبة على خطوات العناية بها يوميًا، واستخدام الكريم الذي ذكرنا تفاصيلها لكِ، ستشعرين بالسعادة من النتيجة المبهرة له.