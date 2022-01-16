بمكونات بسيطة اعملي صوص الجبن الشهي بطعم رائع في المنزل

يعد صوص الجبن من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، ايضا تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجبن والزبدة ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي من المقبلات التي يتم تناولها بجانب المقرمشات والسناكس، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً لصحة الجسم، وهناك من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صوص الجبن الشهي في المنزل.

مقادير عمل صوص الجبن

يحتوي صوص الجبن على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

٣ حبات من البصل الأخضر المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من صوص تاباسكو.

كوب إلا ربع من القشطة.

قرن فلفل حار مفروم.

٢ كوب من الجبنة الشيدر البرتقالي.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير صوص الجبن الشهي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء عميق ونضعه على النار مع الزبدة والبصل ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الكمون والفلفل الحار مع التقليب المستمر. نترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن خمس دقائق مع التقليب المستمر، ثم نقوم بإضافة القشطة ونقلب بشكل جيد حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة الجبن ونقلبها حتى تذوب بشكل كامل ويمزج الخليط جيداً. نسكب الجبن في طبق التقديم ويقدم بجانب المقرمشات والطبق الرئيسي ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق صوص بالجبن لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى. يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم. يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.

طريقة عمل القشطة

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير القشطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي