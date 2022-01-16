باللبن اعملي أحلى بليلة باللبن لكي ولعائلتك لتحلية رائعة في الشتاء

تعد البليلة باللبن من أطباق الحلويات الشهية والمشهورة في كثير من البلاد ويعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القمح واللبن ويعرف عن اللبن بفوائده الكثيرة المفيدة لصحة الجسم حيث تعمل على بناء العظام والأسنان، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها وتناولها على وجبة الإفطار، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البلية باللبن الشهية في المنزل.

مقادير عمل البليلة باللبن

تحتوي البليلة باللبن على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كما يلي:-

٤ أكواب ونصف من الحليب السائل.

كوب ونصف من القمح المصري.

نصف كوب من القشطة.

كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات مشكلة للتزيين.

كوب من السكر.

خطوات الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير البليلة باللبن هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بنقع القمح بالماء لمدة لا تقل عن عشر ساعات قبل تحضيرها. بعد ذلك نضع القمح في إناء عميق ونغمره بالماء ثم نضعه على النار حتى ينضج تماماً. ثم نقوم بإضافة السكر مع تركه على النار لعدة دقائق ثم ننزله ونغطيه جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب إلى القمح مع الفانيليا وجوز الهند ونتركه على النار حتى يغلي مع التقليب المستمر من حين لآخر. ثم ننزله من على النار ونضعه في أطباق التقدم مع إضافة ملعقة من القشطة في كل طبق. بعد ذلك نترك الطبق حتى يهدأ ثم نرش عليه المكسرات وجوز الهند على الوجه ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق بليلة باللبن لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

طريقة عمل القشطة

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير القشطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي