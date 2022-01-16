نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير البسكويت بالشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسكويت بالشوكولاتة ، من الوصفات السهلة واللذيذة، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضير، كما أنها وصفة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة.

مكونات البسكويت بالشوكولاتة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات البسكويت بالشوكولاتة ومكوناته كالتالي:

مقدار ثلاث أكواب من الدقيق.

عدد ٢ بيضة.

مقدار كوب من السكر البودرة.

مقدار كوب من الزبدة ويكون بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مقدار مناسب من الشوكولاتة الخام.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضير البسكويت بالشوكولاتة وتتم بواسطة العجان الكهربائي وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط الزبدة كوب الزبدة التي بدرجة حرارة الغرفة مع كوب السكر البودرة ورشة الملح.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط البيض مع الفانيليا ونضيفهم إلي خليط الزبدة والسكر.

ثم نقوم بعد ذلك بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفهم إلي باقي المكونات.

ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض بواسطة العجان حتي تتجانس.

وبعدما تتجانس جميع المكونات ونحصل على عجينة متماسكة نقوم بفرد العجينة بسمك نصف سنتيمتر.

ثم نقوم بواسطة القطاعة بتقطيع العجينة بعد فردها إلي دوائر متساوية الحجم.

ثم نقوم بوضع البسكويت بعد تقطيعه علي صينية أو صاج عليه ورق زبدة.

وندخل الصاج الفرن حتي يتم تسوية البسكويت وبعدما تتم تسويته نقوم بإخراجه، ثم نتركه حتي يبرد.

وبعدما يبرد البسكويت نقوم بإلصاق قطعتي البسكويت بالشوكولاتة جانبا حتي يتماسك كلا القطعتين مع بعضهما البعض.

ثم نقوم بغمس البسكويت في الشوكولاتة الخام المذابة، ثم نخرجه ونصفيه من الشوكولاتة جيدا.

ثم نقوم بتركه جانبا حتي يقسو قوام الشوكولاتة، ثم نضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: