لن تصدق معجزة.. تناول زيت الزيتون والقرنفل يوميا قبل النوم يصنع المعجزات للجسم فوائد كثيرة لن تتوقعها

لن تصدق معجزة.. تناول زيت الزيتون والقرنفل يوميا قبل النوم نقدم لكم اليوم أهم فوائد خليط زيت الزيتون مع القرنفل على الصحة وخاصة على الصدر للأشخاص التي تعاني من مشاكل صدرية، ويتميز زيت الزيتون برائحته النفاذة المريحة للنفس، وهو من أشهر الزيوت التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية كليًا حيث ندخله في معظم أطعمتنا، كما أن للقرنفل فوائد عظيمة ويتم استخدامه منذ القدم كعلاج للأمراض وأحيانًا كمسكن للألم، وإضافته إلى زيت الزيتون فكرة عظيمة حيث أنها ستعطي للجسم فوائد لا حصر لها سنقوم بطرح بعضها في سطور المقال التالية.

أهم فوائد زيت الزيتون مع القرنفل

يعمل الخليط على تحفيز عمل الدورة الدموية فيزيد من نشاط وصحة الجسم حيث أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية.

يعالج الخليط (زيت القرنفل) مشاكل الجلد المختلفة ويحد من مشاكل الصدر والاضطرابات الداخلية سواء في الدم أو الجسم.

كما أنه يحد من السعال المستمر والمزمن وكذلك يخفف من مشاكل الربو.

يعمل زيت القرنفل على تنظيف الأنف وتوسيع الشعب الهوائية فيستطيع الشخص التنفس براحة.

يخفف آلام الحلق والأنف ويلطف من احتقان الحلق.

يمكن لهذا الزيت ترطيب البشرة وخاصة البشرة التي نوعها جاف وتتعرض للتقشف بشكل كبير.

يهدي مشاكل الهضم والمعدة ويعزز عمل الجهاز الهضمي ويحد من اضطرابات المعدة والقولون والغازات الداخلية.

كما أن القرنفل يعمل على تسكين آلام الأسنان والصداع بوضعه تحت اللسان فترة معينة.

كما أن هذا الزيت مفيد جدًا للشعر حيث أنه يمنع تساقط الشعر ويزيد من لمعانه.

ويزيد من لمعانه. يقوي بصيلات الشعر ويقويها فيصبح الشعر كثيف بوضعه عليه من الجذور حتى الأطراف.

طريقة وكيفية تحضير زيت القرنفل

ست حبات من مسامير القرنفل الجاف.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كمية من الماء الساخن.

خطوات التحضير:-