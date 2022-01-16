بكوب من الفول اعملي طاجن فول بالبيض المسلوق بطعم رائع لإفطار شهي

يعد طاجن الفول بالبيض المسلوق من الاطباق الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الأطفال والكبار، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق شهي لإفطار ملئ بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفول المدمس والبيض والبطاطس ومكونات آخرى ويعرف عن الفول بفوائده الكثيرة للجسم حيث يعطيه الكثير من الطاقة والحيوية، وسوف نقدمها هنا بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل طاجن فول بالبيض المسلوق بطعم ولا أروع.

مقادير عمل طاجن فول بالبيض المسلوق

يحتوي طاجن الفول بالبيض المسلوق على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من الفول المدمس.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

٣ حبات من البيض المسلوق.

٢ حبات من الطماطم المقطعة.

حبة من البصل المقطع.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ حبات من البطاطس المقطعة محمرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير طاجن فول بالبيض المسلوق في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار مع ملعقة من الزبدة والثوم ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نقوم بإضافة الملح مع الفلفل ونقلب. بعد ذلك نقوم بإضافة البصل مع البيض والفلفل الحار وبعد تحمير البيض نخرجه من الطاسة ونضع الطماطم والفول مع القليل من الخل. نقلب المكونات جيداً، ثم نضعها في طبق التقديم مع وضع البيض فوقه ثم البطاطس. بعد ذلك ندخل الطاجن الفرن لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، ثم نخرجه ويقدم ساخنا. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طاجن فول بالبيض المسلوق لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الفول المدمس على الجسم

يحتوي الفول المدمس على فوائد كثيرة للجسم هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-