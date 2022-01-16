طريقة عمل المقلوبة بالدجاج اللذيذة بالخطوات وسر خلطة الطعم الجميل

طريقة عمل المقلوبة بالدجاج اللذيذة بالخطوات وسر الطعم الجميل الذي تجده في أفضل المطاعم، وما هي سر الخلطة التي تجعل طعم المقلوبة رائع، هناك الكثير من التساؤلات التي تطرأ على أذهان الكثيرين من ستات البيوت، الذين يرغبون في عمل مقلوبة ذات طعم ممتع، لذا دعونا نكشف معكم بخطوات بسيطة كيفية عمل المقلوبة بالفراخ في النقاط التالية، وندعوكم لكتابة تعليق أسفل المقال توضح رأيك في المقلوبة.

طريقة عمل المقلوبة بالدجاج

طريقة عمل المقلوبة بالدجاج تحتاج منكم في البداية تجهيز المكونات والمقادير التالية:

واحد كيلو أرز.

معلقة من الكركم.

معلقة بهارات الدجاج.

عدد ٢ باذنجان مقطع شرائح.

كيلو دجاج مقطع لشرائح.

بطاطس مقطعة لشرائح.

زيت نباتي.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

٢ ورق غار.

شوربة او دجاج.

رشة قرفة.

٣ قطع بصل.

طريقة طبخ مقلوبة الدجاج

القيام بغسل الدجاج جيدًا وتقطيعه لشرائح، ونقوم بوضعه في صينية بها قليل من الزيت مع التقليب على الجانبين حتى يتحمر للون الذهبي.

نضع البصل المفروم إلى الدجاج مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب البصل في الدجاج.

نقوم بأضافة الكركم والفلفل والقرفة والملح وورق اللورا إلى المكونات السابقة.

نضع كمية مناسبة من الماء إلى الخليط ونقوم بتركه على نار هادئة حتى يطيب.

نقوم بغسل الباذنجان وتقطيعه إلى شرائح، ثم نضيف اليه الملح ونترك لمدة ربع ساعة، ونذكركم طريقة عمل البيتزا الجديدة.

نجهز المقلية ونضع فيها زيت ثم نقوم بقلي الباذنجان، وتنزيله على مناديل المطبخ حتى يتم تصفية الزيت.

نقوم بتحمير شرائح البطاطس في الزيت الخاص بالباذنجان، ولكن لا نتركها حتى يصبح لونها ذهبيًا، ثم نسحبها من على النار ونضعها في مناديل المطبخ.

نضع البصلة المقطعة إلى شرائح في نفس الزيت، وقم بتحميرها ثم تنزيلها من على النار وتصفيتها من الزيت، وإليك طريقة عمل المقلوبة باللحمة.

يتم غسل الأرز ويتم نقعه في ماء لمدة ربع ساعة، ثم يتم تصفيته ليصبح جاهز للاستعمال.

نضع القليل من الزيت في صينية كبير، ثم نضيف شرائح الباذنجان والبطاطس ومعهم شرائح الدجاج، ثم جزء أخرى من الباذنجان.

ونضع جزء من الأرز فالأعلي، ونضيف شوربة الدجاج أو مرق الدجاج علي مراحل بحيث يغطي الأرز ونتركه لتسوية.

ننزل بالمقلوبة من على النار بعد الإنتهاء من التسوية، لنقوم بقلبها في صينية كبيرة للتقديم، ونذكركم طريقة عمل الكريب بجميع أنواعه.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل المقلوبة بالدجاج اللذيذة بالخطوات وسر الطعم الجميل.