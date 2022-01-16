شعرك هيطول بجنون.. رشه على الشعر كل يوم قبل النوم لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

شعرك هيطول بجنون.. رشه على الشعر كل يوم قبل النوم لتطويل وتكثيف الشعر إليكم الطريقة السحرية والوصفة الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه والتخلص من الفراغات وتعالج أيضًا مشكلة الصلع، فمن المعروف أن الهنود ودول شرق آسيا أنهم يتمتعون بأجمل وأنعم أشكال الشعر والبشرة، وتعد الوصفات الهندية والكورية أشهر الوصفات المفيدة لمعالجة مشاكل الشعر وجعله انسيابيًا خاليًا من العيوب، وهذا هو موضوع مقالنا اليوم والذي قد يغنيك عن مكواة فرد الشعر أو الذهاب إلى صالونات التجميل ويمكنك عملها في المنزل والنتائج تظهر مع أول استعمال.

شعرك هيطول بجنون.. رشه على الشعر كل يوم قبل النوم لتطويل وتكثيف الشعر

مكونات الوصفة:-

نصف كوب كبير من الحلبة الجافة.

كوب ماء فاتر كبير.

خطوات التحضير والاستخدام:-

قومي بوضع الحلبة داخل كوب اليوم ونقعها وتركها بداخله لمدة يوم كامل حتى يتحول لون الماء إلى اللون الأصفر.

بعد ذلك ضعي البذور بعد تصفيتها من الماء داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنها وخفقها وتصبح مسحوق ناعم.

أضيفي الماء المصفى من الحبوب على الحلبة المطحونة في الخلاط وقلبيها حتى تتجانس مع الماء وتصبح أشبه بالعجينة الزيتية.

اغسلي فروة رأسك جيدًا بالماء ثم قومي بوضع الخلطة على شعرك من أول الفروة حتى الأطراف السفلية واتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة.

غطي شعرك بالباروكة البلاستيكية حتى لا تتعرض لعوامل الجو الخارجية ثم بعد مرور النصف ساعة قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ والشامبو الخاص بك.

يمكنك أيضًا وضع البلسم على شعرك للتخلص من كل بقايا الخلطة حتى لا تضر بشعرك بعد ترسبها بداخله.

كرري الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع لمدة حوالي شهر واحدة وشاهدي النتائج بنفسك.

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