تونر طبيعي.. طريقة عمل غسول للوجه بماء الورد لتوريد البشرة وتفتيحها وتنعيمها في ثلاث أيام فقط

طريقة عمل غسول للوجه بماء الورد اللطيف، وصفة تجميلية رائعة يمكنك عملها يدويًا في منزلك، حيث تشرفي بنفسك على صنع غسول مناسب لبشرتك بمكونات طبيعية ومفيدة لبشرتك، دون أن تضطري لشراء أنواع غسول جاهزة، والتي تكون أحيانًا كثيرة غالية الثمن، وبما أن الغسول لا استغناء عنه، فهذه الوصفة تساعدك على تصنيع الغسول كلما نفذ لديكِ، ويمكنك الإطلاع على الوصفة ومكوناتها وخطواتها من خلال السطور التالية.

طريقة عمل غسول للوجه بماء الورد

في الحقيقة لدينا أكثر من وصفة يدخل فيها ماء الورد بشكل أساسي، لصنع غسول للوجه، وأول طريقة معنا تلك التي سنتخدم فيها قطعة من صابونة دوف، وتسمى أحياناً بياض الثلج وبقية المكونات كالآتي:

كوب ونصف ماء ورد.

ملعقتين من صابون دوف المبشور.

ملعقة كبيرة جلسرين.

ملعقة زيت فيتامين هـ، ويمكنك استبدال الزيت ب كبسولتين فيتامين هـ 1000 جم.

الخطوات

احضري عبوة غسول فارغة، وتأكدي من نظافتها.

بعد ذلك ضعي بشر الصابون في العبوة، ثم ضيفي الجلسرين وفيتامين هـ.

ثم اسكبي ماء الورد فوق المكونات داخل العبوة.

بعد ذلك اتركيهم قليلًا حتى تلين رقائق الصابون.

ثم رجي الزجاجة بقوة عدة مرات، حتى تتجانس جميع المكونات معًا.

وهكذا يكون غسول وجهك أصبح جاهزًا لتستخدميه وقت تحبين.

وصفة غسول بماء الورد للبشرة الدهنية والمختلطة

الطريقة التالية تعينك على صنع غسول يناسب البشرة الدهنية والمختلطة، وهي مستوحاه من خلطة بياض الثلج القديمة وبالطبع ماء الورد من مكوناتها الأساسية، وهي كالتالي:

المكونات

كوب ماء ورد.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

كرات صغيرة من القطن.

عبوة بلاستيكية أو زجاجية نظيفة وجافة.

الطريقة

امزجي ماء الورد مع عصير الليمون.

ثم ضعيهم في العبوة النظيف.

بعد ذلك استخدمي كرات القطن في غمسها في المزيج.

ثم قومي بتمرريها على الوجه والرقبة.

بعد ذلك اتركيه على وجهك لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بغسل وجهك بماء فاتر من الصنبور.

بعد ذلك رشيه بماء بارد حتى يتم غلق مسامه.

استخدمي المرطب فور الانتهاء من الخطوات السابقة.

إن طريقة عمل غسول للوجه بماء الورد في المنزل، من الوصفات التجميلية الرائعة، والتي تستخدم للعناية بالبشرة وتنظيفها بشكل عميق، والمكونات كما رأينا طبيعية غير مضرة، بالإضافة لأنها وصفة اقتصادية ستوفر كثير من مالك.