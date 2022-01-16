الخلطة الجبارة.. الزيتون والملح تبحث عنها جميع النساء من اليوم لن تستغني عنها وتفعليها يوميا لجمالك

كيفية وطريقة عمل خلطة الزيتون والملح أحد ما يشغل مؤشرات البحث عبر الإنترنت من قبّل السيدات أكثر من الرجال، فهذه الوصفة من الوصفات المفيدة جدًا للبشرة والتي تساعد في تقشير البشرة وتخلصها من الجلد الميت فهي ما تُعرف بوصفة (ملح البحر)، عملية تقشير البشرة من العمليات المهمة جدًا في علاج مشاكل البشرة مما يجعلها أكثر قابلية لتثبيت المكياج عليها بدون أن يترك بقع أو يكون شكله غير لطيف، وتعرفي معنا على كيفية عمل الخليط.

كيفية وطريقة تحضير خلطة الزيتون والملح

باستخدام مكونين ملح الطعام الأبيض وزيت الزيتون يمكنك تقشير بشرتك باتباع الخطوات التالية:-

قومي بإضافة ملعقتين كبيرتين من الملح الأبيض الخشن إلى ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون النباتي وأضيفي إليهم حوالي ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

قلبي المكونات مع بعضهم البعض جيدًا حتى يتجانسوا ويصبح من الصعب فصلهم والتعرف على مكوناتهم.

اغسلي بشرتك جيدًا بالماء الدافئ والنقي ثم ابدئي في فرد الخليط عليها وافركيه على البشرة الرطبة وقومي بتدلكيه على البشرة بحركات دائرية.

اتركي الخليط على وجهك لمدة تصل إلى خمسة عشر دقيقة بحيث يكون الخليط قد جف على بشرتك.

اشطفي وجهك هذه المرة بالماء الفاتر أو البارد حيث أنه يساعد في غلق مسام البشرة من أي أتربة وشوائب ونظفيها بالغسول الخاص بك.

استخدمي هذه الخلطة مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع ويجب وضعها ليلًا وعدم تعريض بشرتك لأشعة الشمس.

بعد ذلك رطبي بشرتك بأي نوع كريم مرطب مفيد لبشرتك حتى تحميها من التعرض للجفاف والتشقق.

أهم فوائد التقشير للبشرة

لابد من تقشير البشرة باستمرار حيث أن هذه العملية لها فوائد متعددة وتتمثل فوائدها فيما يلي:-