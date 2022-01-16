حتى لو عمرك 60 سنة.. جربي كريم لبان الدكر السحري هيشد ويبيض البشرة وازالة التجاعيد وترهلات الوجه نهائيا

حتى لو عمرك 60 سنة.. جربي كريم لبان الدكر السحري هيشد ويبيض البشرة إليكم طريقة عمل وتحضير ماسك لبان الذكر الذي يعمل على شد وتفتيح البشرة والتخلص من أي بقع داكنة عليها، ومن المعروف منذ قديم الزمان أن للبان الذكر فوائد متعددة حيث أنه يستخدم في إنقاص الوزن، كعلاج لبعض الأمراض وأيضًا يتم عمل ماسكات طبيعية منه تساعد في التفتيح والترطيب وكذلك تعمل على شد تجاعيد الوجه الذي تظهر بعد بلوغ سن الثلاثين على وجه المرأة ويتميز اللبان الدكر بأنه غني بالكولاجين الطبيعي الذي تحتاجه البشرة.

طريقة عمل ماسك لبان الذكر

مكونات الماسك:-

نصف ملعقة صغيرة لبان دكر وأخرى من الترمس المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

كوب كبير من الزبادي.

خطوات التحضير:-

قومي بإحضار وعاء بلاستيكي مناسب ويجب أن يكون عميق قليلًا حتى لا تتناثر منه المكونات.

اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض داخل الوعاء وقلبيهم بملعقة معدنية حتى يتجانسوا تمامًا.

قبل وضع الخليط على البشرة قومي بإزالة أي مكياج من عليها وكذلك اغسليها بالماء النقي والغسول المناسب لك.

جففي بشرتك ثم ابدئي في فرد الماسك على البشرة واتركيه عليها لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسلها بالماء البارد.

كرري الطريقة مرتين في الأسبوع واستمري عليها لمدة ثلاثين يومًا حتى تنعمي ببشرة ناعمة خالية من التجاعيد.

فوائد وضع اللبان الدكر على البشرة