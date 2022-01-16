حضري الدجاج بحشوة الفريك الشهية في المنزل خطوة بخطوة

يعتبر تحضير وصفات الدجاج هو أكثر الوجبات التي تتناسب مع العزومات والمناسبات الكبيرة في المنزل عند الرغبة في تحضير وجبه لذيذة جذابة، ويوجد طرق لا حصر لها من طرق إعداد الدجاج بمكونات وطرق مختلفة وعادةً ما يتم تحضرها في الفندق أو الدجاج المشوي على الفحم وغيرهم، وتريد الأمهات تحضير الدجاج بطريقة المطاعم بحشوة مختلفة حيث يمكن حشو الدجاج بأكثر من طريقة سواء بحشوة الجزر والخضراوات ولكن في المطاعم يتم تحضيرها بحشوة الفريك المميزة الذي يزيد من مذاق الدجاج اللذيذ ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير حشوة الفريك اللذيذة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الدجاج بحشوة الفريك

مكونات التحضير:

مقدار ربع كيلو جرام من الفريك.

اثنين من مكعب مرقة الدجاج.

فنجان صغير من حبوب البازلاء.

دجاجة متوسطة الحجم.

بهارات من الفلفل الأسود والكمون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من مكسرات اللوز.

كمية مناسبة من ملح الطعام.

كزبرة مفرومة.

ثمرة بصل مفرومة.

مقدار قليل من الزيت النقي.

طريقة التحضير: