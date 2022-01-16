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عمر شويل - جدة حضري الدجاج بحشوة الفريك الشهية في المنزل خطوة بخطوة - ثقفني
يعتبر تحضير وصفات الدجاج هو أكثر الوجبات التي تتناسب مع العزومات والمناسبات الكبيرة في المنزل عند الرغبة في تحضير وجبه لذيذة جذابة، ويوجد طرق لا حصر لها من طرق إعداد الدجاج بمكونات وطرق مختلفة وعادةً ما يتم تحضرها في الفندق أو الدجاج المشوي على الفحم وغيرهم، وتريد الأمهات تحضير الدجاج بطريقة المطاعم بحشوة مختلفة حيث يمكن حشو الدجاج بأكثر من طريقة سواء بحشوة الجزر والخضراوات ولكن في المطاعم يتم تحضيرها بحشوة الفريك المميزة الذي يزيد من مذاق الدجاج اللذيذ ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير حشوة الفريك اللذيذة من خلال هذا المقال.
طريقة تحضير الدجاج بحشوة الفريك
مكونات التحضير:
- مقدار ربع كيلو جرام من الفريك.
- اثنين من مكعب مرقة الدجاج.
- فنجان صغير من حبوب البازلاء.
- دجاجة متوسطة الحجم.
- بهارات من الفلفل الأسود والكمون.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من مكسرات اللوز.
- كمية مناسبة من ملح الطعام.
- كزبرة مفرومة.
- ثمرة بصل مفرومة.
- مقدار قليل من الزيت النقي.
طريقة التحضير:
- نقوم بتحضير وعاء واسع قابل للحرارة ثم وضع حبوب البازلاء بالإضافة إلي البصلة المفرومة واتركيهم على نار هادئة مع التقليب المستمر.
- بعد مرور بضع دقائق نقوم بإضافة باقي المكونات من المكون الأساسي الفريك ونترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تتخطى خمسة عشر دقيقة.
- بعد ذلك يتم إضافة البهارات والملح المناسب والكزبرة المفرومة، نقوم بذوبان مرق الدجاج في كوبين من الماء أو أكثر مع التقليب ثم وضعهم على المكونات ونقلبهم معاً وبعد ذلك يتم تركهم حتى الغليان.
- بعد نضج الفريك نقوم بوضعه في طبق عميق، نحضر طبق آخر ووضع فيه باقى التوابل الأخيرة وعصير الليمون ويتم تحضير الدجاجه وفرك الدجاجة بالتوابل التي تم تحضيرها من الداخل والخارج.
- نقوم بسكب الخضراوات من البصل على الفريك والبازلاء وتقليبهم معاً ثم نبدأ بحشو الدجاجة بعناية، نقوم بفرد ورقة عريضة من الألمونيوم الخاص بالفرن وتغليف بها الدجاجة ثم وضعها في صينية أو كما هي على شبكة الفرن ونتركها على نار متوسطة 180 درجة مئوية حتى تمام النضج حيث تحتاج إلي حوالى ساعه أو أكثر أثناء النضج.
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