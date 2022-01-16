نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء نهائياً وكيفية المحافظة على منطقة العينين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الهالات السوداء من الأشياء المزعجة التي تصيب البشرة ويمكن أن يصاب بها الكثير من الفتيات والشباب في عمر مبكر وقبل التفكير في تحضير منتجات تساعد على إزالة الهالات السوداء لابد أولاً من معرفه السبب في ظهور الهالات السوداء، حيث تتعدد أسبابها ما بين أسباب وراثية وما بين أسباب أخرى مثل عدم شرب الماء بكميات كافية أو صعوبات النوم مثل عدم النوم لساعات كبيرة أو السهر مما يرهق العينين فتظهر في صورة هالات سوداء وتستخدم الفتيات الكثير من وسائل التجميل التي يمكنها أن تخفي تلك الهالات ولكن جميع تلك المنتجات قد لا تبدو صحية خاصة أن حول العينين منطقة شديدة الحساسية ولا بد الحفاظ عليها وعدم استخدام أيّ من المنتجات، لذلك نقدم لكم حلول طبيعية للتخلص من الهالات السوداء بشكل تدريجي من خلال هذا المقال.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

الوصفة الأولى:

يشتهر زيت جوز الهند الأصلي بمقدره فائقة على ترطيب منطقة حول العينين كما أنه يستخدم في علاج الكثير من مشكلات المعينين مثل التهاب العينين وترطيبها وتقليل الخطوط البيضاء لذلك يمكنك استخدام زيت جوز الهند لمدة عشر دقائق يومياً قبل النوم في تلك المنطقة وبعد ذلك يتم غسله والتعود على ذلك ونلاحظ تدريجياً إختفاء الهالات.

الوصفة الثانية:

استخدام ماء الزهر الخالية من الألوان الصناعية عن طريق تحضير القطن مخصص للمنطقة العينين وتبليل المناديل بماء الورد يومياً قبل النوم ونضعها على العينين لمدة ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً.

الوصفة الثالثة:

يعتبر مكون الخيار من أكثر المكونات الطبيعية التي تستخدم في مشكلات البشرة من حيث النضارة وهالات وبقع سوداء وغيرهم لذلك تعتبر علاج فعال في التخلص من الهالات عند تقطيع الخيار إلي شرائح وضعها على العينين لمدة نصف ساعه حتى تصبح الخيارة جافة ويكون السائل على العينين ويتم تكرارها يومياً.

كيفية الحفاظ على العينين بدون هالات: