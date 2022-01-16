طريقة تحضير أسهل كيكة ماربل في الخلاط في دقائق معدودة وبدون اي تكلفة او مجهود

تعتبر الكيكة من الحلويات الجميلة والمفيدة التي يحبها الكثير منا ولا يستغنى عنها داخل البيوت المصرية فهي مفيدة جدا وتكون كيكة ماربل مميزة فهي تعطي شكل رخامي رائع إلى جانب وجود تجانس بين الشكولاتة والفانيليا وسوف نتحدث عن طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل كيكة ماربل

تكون هذه الكيكة من أنواع الكيكات التي يحبها الكثير وذلك لشكلها المميز وتعطي مظهرا جميلا يحبه الأطفال وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:-

٣كوب دقيق.

فانيليا.

بيكنج بودر.

رشة ملح.

٥بيضات .

كوب ونصف سكر.

كوب زيت ذرة.

ملعقة خل.

كوب حليب.

٢ ملعقة كاكو بودرة.

طريقة تحضير كيكة ماربل

يمكن أن تحضر الكيكة بطريق بسيطة جدا وخاصة بعد توفر جميع مكوناتها في المنزل لذلك وفقا للمكونات السابقة يجب أتباع الخطوات التالية لتحضيرها:-

نقوم بتجهيز الصنية ودهنها ووضعها جانبا.

نحضر الخلاط نضع به بيض، فانيليا، خل، زيت، حليب، سكر.

نخفق الخليط في الخلاط حتى يصبح لونه فاتحا.

ننخل الدقيق مع الملح والبيكنج بودر في وعاء نضع المكونات الجافة على السائلة.

نخلط المكونات جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

نضع نصف الخليط الأبيض في الصنية.

نضع ٢ ملعقة كاكاو على النصف الأخر ونخفقه جيدا.

نضع الخليط البني على الأبيض.

بخلة الأسنان نقوم برسم وردة أو عمل خطوط عشوائية.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

نضع الصنية في الفرن لمدة تلت ساعة ثم نختبرها بواسطة السكين للتأكد من السواء.

عند تمام سواها نخرجها ونتركها حتى تبرد تماما.

ثم نقطعها ونقدمها للأطفال والكبار وبالهناء والشفاء.

ملحوظة :-عند عمل الكيكة يجب خفق مكوناتها جيدا، تسخين الفرن قبل وضعها فيها، التأكد من أن أكياس البيكنج بودر مغلقة جيدا قبل استعمالها وذلك حتى لا تتخللها الرطوبة وتفسد مكوناتها.