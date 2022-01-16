البسكويت التركى بمكونات اقتصادية وفى كل منزل والطعم مذهل

البسكويت يتميز بسهولة تحضيره ويختلف طرق اعداده وهذا ما يجعله مميز غير أنه محبب لدى الكثير من الفئات من الناس فإنه محبب لدى الاطفال والكبار لطعمه وشكله المميز ويمكن تحضير البسكويت التركى بالعسل أو بالشيكولاتة أو بالبندق أو الليمون والزبدة وغيرها ولكن اهم عنصر فى البسكويت والذى يدخل فى كل أنواعه هو الحليب ،البسكويت يحتوى على قيمة غذائية عالية حيث انه يعطى الجسم سعرات حرارية تعطيه الطاقة ووجود اللبن فيه يجعله مصدر جيد للكالسيوم فى الجسم وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير البسكويت التركى خطوة بخطوة وبكل سهولة إليكم الوصفة.

طريقة تحضير البسكويت التركى

مكونات الوصفة:

بيضتان كبيرتان.

نصف ملعقة من الفانيليا “ملعقة كبيرة”.

نصف كوب من السميد.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الطحين المنخول.

ملعقة من البيكنج بودر “ملعقة صغيرة”.

طريقة التحضير:

نحتاج إلى وعاء كبير وعميق ثم نضع فيه بيضتان كبيرتان ثم نقوم بإضافة إليه نصف كوب كبير من السكر ونصف كوب كبير من السميد ونصف ملعقة كبيرة من الفانيليا ثم نقوم بتقليبهم جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض . ثم نقوم بإضافة بعد ذلك نصف كوب من الزيت النباتي إلى الخليط ونقوم بالتقليب ومن ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من البيكنج ثم نقوم بتقليب المكونات مرة ثانية حتى نحصل على مزيج متداخل . نقوم بتشكيل المزيج بالشكل الذى نرغب فيه فيمكننا تشكيلة على شكل دائرة أو على شكل مستطيل حسب الرغبة. نقوم باحضار صينية الفرن ونقوم بوضع ورق زبدة عليها حتى لا يلتصق البسكويت فى الصينية. نقوم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج جيداً و يتحول لونها إلى اللون الأحمر. ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونضع البسكويت فى طبق التقديم وبجانبه الشاى المغلى المميز وبالهناء والشفاء.

اسرار نجاح البسكويت: