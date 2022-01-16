نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الفول النابت في البيت و أسرار لاول مره تعرفيها في المقال التالي
يعد الفول واحداً من البقوليات المهمة لصحة الجسم حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة بالإضافة إلى البروتينات التي تساعد على نمو الجسم بشكل طبيعي ولهذا يعد الفول واحداً من الوجبات الأساسية التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها لتمدهم بالبروتين الذي يوجد في اللحوم، هذا ويتم إعداده بأشكال متنوعة جميعها شهية وطيبة المذاق ومنها الفول المدمس والفول المطبوخ والفول النابت -موضوع مقال اليوم- والذي نسلط من خلاله الضوء على أسرار طريقة تحضيره في المنزل.
الفول النابت في البيت
وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل الفول النابت في البيت بدون أدنى عناء.
المكونات
- نصف كيلو من الفول.
- بصلتين كبيرتين.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- رشة من الحبهان.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
خطوات اعداد الفول النابت
يمكنك الأن تحضير أشهى طبق فول نابت في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية:
- في البدء تقومين بغسل الفول جيداً حتى تتخلصي من الأتربة المتراكمة عليه ثم تنقعينه في الماء الدافئ لمدة يومين، مع مراعاة تغيير الماء مرتين يومياً.
- وبعد مرور اليومين تقومين بإخراجه من الماء وتغسلينه مرة أخرى ثم تحضرين وعاء عميق وتضعينه على نار متوسطة وضعي فيه ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو السمن.
- ثم تحمرين البصل في الزيت مع الحرص على تقليبه جيداً إلى أن يكتسب اللون البني المحمر.
- أضيفي إلى البصل ملعقتين من الكمون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة من الملح والكزبرة مع التقليب المستمر للمكونات حتى تتداخل مع بعضها.
- ثم أضيفي الفول والحبهان مع كمية من الماء ونصف كوب من عصير الليمون واتركي الخليط على النار حتى يغلي وينضج وبعد ذلك ارفعيه من فوق النار وقدميه في أطباق التقديم.
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