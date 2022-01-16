طريقة تحضير الفول النابت في البيت و أسرار لاول مره تعرفيها

يعد الفول واحداً من البقوليات المهمة لصحة الجسم حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة بالإضافة إلى البروتينات التي تساعد على نمو الجسم بشكل طبيعي ولهذا يعد الفول واحداً من الوجبات الأساسية التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها لتمدهم بالبروتين الذي يوجد في اللحوم، هذا ويتم إعداده بأشكال متنوعة جميعها شهية وطيبة المذاق ومنها الفول المدمس والفول المطبوخ والفول النابت -موضوع مقال اليوم- والذي نسلط من خلاله الضوء على أسرار طريقة تحضيره في المنزل.

الفول النابت في البيت

وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل الفول النابت في البيت بدون أدنى عناء.

المكونات

نصف كيلو من الفول.

بصلتين كبيرتين.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.

رشة من الحبهان.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خطوات اعداد الفول النابت

يمكنك الأن تحضير أشهى طبق فول نابت في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية: