طريقة عمل اللانشون في المنزل مش هتشتريه من برة تاني انضف واحلي ومفيد للاولاد

تواجد اللانشون على مائدة الإفطار أو العشاء شيء يسعد الأطفال كثيراً وليس الأطفال فقط بل والكبار أيضًا، ولكن شرائه من الخارج لا يعتبر شيء صحي ولا مضمون، لذلك يلزم على كل أم وربة منزل أن تتعلم كيف يتم عمله في البيت بسهولة بدلاً من الإضطرار لشرائه من الخارج، كما أن طريقة العمل لا تعتبر صعبة على الإطلاق، ونحن اليوم سنعرض كل ذلك بسهولة في موضوعنا.

طريقة عمل اللانشون البيتي

الآن يمكنكم عمل اللانشون ببضعة خطوات بسيطة للغاية في المنزل، فهو من الوصفات غير الصعبة على الإطلاق، كل ما عليكم هو اتباع الخطوات بدقة عالية، وتأتي المكونات هكذا:

علبة من الجبن المثلثات لا يهم اي نوع كان.

ملعقة من كل من الثوم البودرة والبصل البودرة.

3 حبات من الحبهان.

5 حبات من البيض.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة من البابريكا.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

أربعة مكعبات من مرقة اللحم.

شرائح من الزيتون.

لون أحمر صحي.

خطوات العمل