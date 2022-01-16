طريقة سهلة وسريعة لعمل البطاطا الحلوة في الفرن وبمكونات اقتصادية وخطوات بسيطة والطعم رائع

البطاطا هي من اجمل انواع الخضروات التي يحبها الكثير من الناس، ويتم تناولها غالبًا مشوية في الفرن، وخصوصًا في فصل الشتاء فهي من الأطعمة المفيدة جدًا والتي تساعد على تدفئة الجسم بشكل كبير، كما أنها من أكثر الأطعمة المشبعة جدًا على الرغم من أنها خفيفة على المعدة، ولذلك تعتبر من أهم الأغذية التي تتبع لانقاص الوزن، واليوم سوف نعرض طريقة مختلفة للبطاطا وهي طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن، وسوف نتعرف عليها بشكل مفصل من هذا المقال.

طريقة عمل البطاطا الحلوة في الفرن

هذه الطريقة تعتبر من الحلويات اللذيذة التي سوف تنال إعجاب الجميع فهي جميلة الطعم وخفيفة على المعدة، ولا تحتاج إلى أي مجهود أو وقت، وخطوات التحضير كالآتي:

مكونات عمل البطاطا الحلوة في الفرن

كيلو واحد من البطاطا الحلوة.

كوب من اللبن الحليب.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب متوسط الحجم من الجوز الهند الناعم.

أربع ملاعق من السمن، ويفضل السكن البلدي.

كوب من القشطة الطبيعية.

ملعقة من الفانيليا.

جوز هند التزين.

طريقة التحضير