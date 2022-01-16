نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لعمل البطاطا الحلوة في الفرن وبمكونات اقتصادية وخطوات بسيطة والطعم رائع في المقال التالي
البطاطا هي من اجمل انواع الخضروات التي يحبها الكثير من الناس، ويتم تناولها غالبًا مشوية في الفرن، وخصوصًا في فصل الشتاء فهي من الأطعمة المفيدة جدًا والتي تساعد على تدفئة الجسم بشكل كبير، كما أنها من أكثر الأطعمة المشبعة جدًا على الرغم من أنها خفيفة على المعدة، ولذلك تعتبر من أهم الأغذية التي تتبع لانقاص الوزن، واليوم سوف نعرض طريقة مختلفة للبطاطا وهي طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة في الفرن، وسوف نتعرف عليها بشكل مفصل من هذا المقال.
طريقة عمل البطاطا الحلوة في الفرن
هذه الطريقة تعتبر من الحلويات اللذيذة التي سوف تنال إعجاب الجميع فهي جميلة الطعم وخفيفة على المعدة، ولا تحتاج إلى أي مجهود أو وقت، وخطوات التحضير كالآتي:
مكونات عمل البطاطا الحلوة في الفرن
- كيلو واحد من البطاطا الحلوة.
- كوب من اللبن الحليب.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- كوب متوسط الحجم من الجوز الهند الناعم.
- أربع ملاعق من السمن، ويفضل السكن البلدي.
- كوب من القشطة الطبيعية.
- ملعقة من الفانيليا.
- جوز هند التزين.
طريقة التحضير
- اغسلي البطاطا جيدًا ويفضل نقعها في المياه لمدة ساعة للتخلص من الطين الملتصق بها.
- احضري وعاء كبير وقومي بإضافة كمية مناسبة من المياه.
- أضيفي البطاطا النظيفة داخل المياه و ارفعي الوعاء على النار، واتركيه حتى يتم سلقها، وفي هذه الطريقة يفضل البطاطا متوسطة في الحجم وذلك حتى يتم نضجها بسرعة أثناء السلق.
- بعد أن يتم نضجها بشكل جيد، قومي بتقشير البطاطا.
- اهرسي البطاطا جيدًا حتى تتخلص من أي تكتلات قد تكون بداخلها أثناء الهرس.
- أضيفي إليها الحليب والسمن، والقشطة، وقومي بعجنها مع كل المكونات جيدًا، واضيفي السكر، وجوز الهند الناعم بعد ذلك، وقلبيها حتى تتجانس مع كل هذه المكونات.
- احضري صينية مناسبة الحجم، ومنخفضة الحواف.
- ادهنيها بالسمن أيضًا.
- أضيفي بها كل كمية البطاطا، وزعي بيدك البطاطا بشكل متساوي بداخل الصينية وذلك حتى تصبح ذات سطح متساوي.
- ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، واتركيها لمدة خمسة دقائق، ثم ارفعيها تحت الشواية لتحمر من الوجه، وبعد أن يتم إخراجها من الفرن، قومي بتزينها بجوز الهند الخشن، ويمكن ايضا ًوضع بعض المكسرات حسب الرغبة في ذلك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ