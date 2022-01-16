طريقة عبقرية تحويل كوب حليب إلى كريم شانتيه بتاع الحلواني بمعلقة واحدة وفري 60 جنيه ووداعا لشراء الجاهز

سنقدم لكم اليوم طريقة من أسهل الطرق في تحضير الكريم شانتيه من كوب من الحليب السائل، حيث يعد الكريم شانتيه من ألذ الإضافات التي تضاف إلى الحلويات، فالكريمة يحب الجميع أن يتناولها وخصوصا عندما تكون موجودة في الكعك أو الكنافة أو أي صنف حلويات، وسنشرح الآن خطوات مبسطة للحصول على كريم شانتيه صحي غير الذي يباع من الخارج فـ بكوب من الحليب سنحصل على كمية من كريمة الحلويات اللذيذة.

طريقة عبقرية تحويل كوب حليب إلى كريم شانتيه بتاع الحلواني

بواسطة هذه المكونات البسيطة ستحصلين على ألذ كريم شانتيه مثل الذي يباع جاهزاً من الحلواني:

ملعقتين من السكر المطحون.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة جيلاتين نباتي كبيرة.

كوب من الحليب.

فانيليا.

طريقة تحضير الكريم شانتيه في المنزل

في إناء عميق نضع فيه الجيلاتين النباتي ومعه جميع مقدار الماء ثم نضعه في الميكروويف لمدة ثواني حتى يذوب الجيلاتين، أو يمكن ذوبانه على النار.

في إناء آخر نضع كوب الحليب ومعه السكر المطحون والفانيليا.

نقوم بمزج كل المكونات حتى تتجانس.

بعد أن نتأكد من برودة الجيلاتين قليلاً نقوم بوضعه على السكر والحليب ثم نقلب جيداً جدا حتى تختلط المقادير.

بعد ذلك ننتظر نصف ساعة ثم نضع جميع المكونات في الخلاط ونقوم بمزج الحليب مع الجيلاتين بطريقة جيدة.

نظل نخلط حتى يصبح القوام هش، ومن الممكن أن نضيف المكونات كاكاو بودر لنحصل على كريمة شيكولاتة.

وفي النهاية نضع الكريم شانتيه المحضر في المنزل في الثلاجة لمدة تقريباً نصف ساعة حتى يكون متماسك.

كيكة البسكويت بالكريم شانتيه