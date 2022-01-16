لقمة الباشا التركية.. بلتر حليب وكوب دقيق هاتعملو أحلى وأفضل حلى بدون فرن

طريقة عمل لقمة الباشا التركية، لقمة الباشا التركية من ألذ أنواع الحلوى المقدمة من المطبخ التركي المغطاة بطبقة الكريمة الشهية بجوز الهند والفستق والتي يمكن تحضيرها فى دقائق معدودة وتقديمها على سفرتك فى العزومات والليالي الرمضانية، فتعرفي على طريقة إعداد لقمة الباشا التركية بأسهل الخطوات، وقدميها لأفراد أسرتك وسوف تنال على إعجابهم، كما يمكن تقديمها لضيوفك.

طريقة عمل لقمة الباشا التركية

– نصف كوب دقيق.

– نصف كوب نشا.

– لتر حليب.

– نصف كوب سكر.

– نصف كوب جوز هند ناعم.

– 2 ملعقة صغيرة ماء زهر.

– ملعقة صغيرة فانيليا.

– مكعب زبدة.

– علبة قشطة.

لعمل طبقة الكريمة

– نصف كوب حليب.

– 3 كيس كريم شانتيه محلى.

– كيس فانيليا.

– علبة قشطة.

– فستق للتزيين.

طريقة تحضير لقمة الباشا التركية

نخلط فى قدر الدقيق والسكر والنشا والفانيليا ونقلبهم جيدا على البارد حتى تمام ذوبان النشا حتى لا يشكل تكتلات.

نضع القدر على نار متوسطة وعندما يسخن الخليط قليلا نبدأ فى وضع القشطة والزبدة وماء الزهر وجوز الهند ونقلب الخليط ثم نتركه ليثقل القوام ويتماسك.

عندما يبدأ الخليط فى الغليان يكون بذلك قوام الخليط مناسب ومتماسك ونرفعه من على النار حينها.

يجب أن نجهز مسبقة صينية مستطيلة نرش عليها جوز الهند بالكامل حتى لا تلتصق الحلوى بقاع الصينية ويسهل إخراجها.

نفرغ الخليط فى الصينية ونوزعه بالتساوي ونتركها حتى تبرد.

نبدأ فى تجهيز طبقة الكريمة عن طريق خفق الحليب والكريم شانتيه والقشطة والفانيليا بالمضرب الكهربائى حتى نحصل على قوام كريمي وناعم.

نبدأ فى توزيع طبقة الكريمة والقشطة على وجه الحلوى ونفردها بالسكين بشكل متساوي ومسطح تماما.

ندخل الصينية إلى الثلاجة حتى تتجمد وتتماسك ويسهل تقطيعها، ويفضل تركها على الأقل 4 ساعات.

نخرج الحلوى ونقوم بتقطيعها على شكل مستطيلات متساوية ونلف كل مستطيل على شكل الرول ونلاحظ لفه وإخراجه بسهولة نظرا لطبقة جوز الهند المبطن بها.

نخرج رولات الحلوى بعد الانتهاء منها ونضعها فى طبق التقديم ونرش عليها القليل من الفستق المجروش.

وهذه كانت أسهل طريقة حلى لقمة الباشا التركية جربيها الآن بمذاق مميز وأفضل من شرائها.