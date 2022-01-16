نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيضة واحدة وبدون ماكينة .. طريقة بسكويت العشر دقائق الفاخر الاصلي المقرمش جدًا احلي من البسكوت الجاهز في المقال التالي
عمر شويل - جدة بيضة واحدة وبدون ماكينة .. طريقة بسكويت العشر دقائق الفاخر الاصلي المقرمش جدًا احلي من البسكوت الجاهز - ثقفني
بيضة واحدة وبدون ماكينة .. طريقة بسكويت العشر دقائق الفاخر بمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وأفضل من البسكويت الجاهز، مشكلة المنتجات الجاهزة أنها قد تعرضك أحيانًا للتسمم بسبب الغش والخداع في تحضيرها بمكونات غير جيدة وربما منتهية الصلاحية، ولهذا السبب بالذات تخاف الأمهات على أطفالها من أي أكلات أو بسكويتات جاهزة، كما أن الأطعمة التي يتم تحضيرها في المنزل تكون بجودة وفائدة أكبر من الجاهزة والخارجية وهذا البسكويت له فائدة صحية عظيمة.
طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل
مقادير التحضير:-
- كوبان صغيران من الدقيق الأبيض.
- كوب صغير من زيت النباتي.
- سكر أبيض ناعم.
- كيس بيكنج باودرة.
- بيضة كبيرة واحدة.
- كيس فانيلا.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
- كاكاو خام.
- سكر أبيض ناعم (للتزيين).
خطوات التحضير:-
باستخدام المكونات السابقة كلها يمكنكم تحضير البسكويت باتباع الخطوات التالية:-
- أضيفي كل من البيض والفانيلا والسكر في وعاء بلاستيكي عميق ومتوسط الحجم وقلبي المكونات حتى تتجانس ويذوب السكر داخل المكونات جيدًا ويختفي.
- بعد ذلك ضعي زيت النباتي إلى الخليط وقلبيه جيدًا ثم أضيفي كيس البيكنج باودر والملح الناعم والدقيق وقلبيهم ثم أضيفيهم إلى الخليط السائل السابق.
- قلبي الخليط كاملًا حتى يتحول إلى قوام عجينة متماسكة قليلًا وخالي من أي كتل عجينية ويصبح سائل تمامًا وانسيابي.
- قسمي العجينة التي قمتي بتحضيرها إلى قسمين، قسم أضيفي إليه الحليب وقسم آخر أضيفي إليه الكاكاو الخام وشكلي كل قسم على حدة.
- قومي بتشكيل كل قسم من أقسام العجينة إلى كرات صغيرة حتى يصبح لديك بسكويت شيكولاتة وآخر سادة كما هو موضع في صورة المقال هكذا.
- ثم قومي بغمس كرات البسكويت داخل السكر الأبيض الناعم المخصص للتزيين حتى تنتهي الكمية.
- أحضري صينية أفران وقومي بدهنها بالزيت أو الزبدة لمنع التصاق كرات البسكويت بها وقومي برّص الكرات داخل الصينية.
- احرصي على ترك مسافات مناسبة بين كل كرة والأخرى حتى لا تلتصق في الفرن أثناء تسويتها.
- بعد ذلك أشعلي الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة وقومي بإدخال الصواني إلى الفرن.
- اتركي الصواني حتى ينضج البسكويت وأخرجيه ثم اتركيه يبرد وابدئي في تقديمه.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ