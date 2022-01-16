بيضة واحدة وبدون ماكينة .. طريقة بسكويت العشر دقائق الفاخر الاصلي المقرمش جدًا احلي من البسكوت الجاهز

بيضة واحدة وبدون ماكينة .. طريقة بسكويت العشر دقائق الفاخر بمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وأفضل من البسكويت الجاهز، مشكلة المنتجات الجاهزة أنها قد تعرضك أحيانًا للتسمم بسبب الغش والخداع في تحضيرها بمكونات غير جيدة وربما منتهية الصلاحية، ولهذا السبب بالذات تخاف الأمهات على أطفالها من أي أكلات أو بسكويتات جاهزة، كما أن الأطعمة التي يتم تحضيرها في المنزل تكون بجودة وفائدة أكبر من الجاهزة والخارجية وهذا البسكويت له فائدة صحية عظيمة.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل

مقادير التحضير:-

كوبان صغيران من الدقيق الأبيض.

كوب صغير من زيت النباتي.

سكر أبيض ناعم.

كيس بيكنج باودرة.

بيضة كبيرة واحدة.

كيس فانيلا.

ملعقة كبيرة من الحليب.

كاكاو خام.

سكر أبيض ناعم (للتزيين).

خطوات التحضير:-

باستخدام المكونات السابقة كلها يمكنكم تحضير البسكويت باتباع الخطوات التالية:-