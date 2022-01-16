بسكويت شاي سادة مقرمش سهل وسريع حضريه وزينيه على طريقتك

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بسكويت شاي سادة مقرمش بطريقة سهلة وسريعة حضريه لأسرتك وزينيه على طريقتك، فالبسكويت من أسهل أنواع الحلويات المفضلة لدى الأسرة وخاصة ربة المنزل المحبة لإعداد الحلويات في منزلها بنفسها لتقدم أشهى الحلويات لأسرتها بطعم مميز يختلف عن التي تباع في الأسواق، لذا جئنا لكم اليوم بوصفة بسيطة لعمل بسكويت السادة الذي يقدم في مطاعم والكافيهات مع الشاي أو القهوة بمبالغ مرتفعة في وجبات الإفطار على الرغم من سهولة إعداده وتحضيره في المنزل، فيمكن تحضير بسكويت السادة ثم تزيينه لكي يكون ملفت النظر وجذاب أكثر لأطفالك فيمكن تزينه بالشوكولاته الغامقة أو الشوكولاته البيضاء ويتناولها أطفالك في الإفطار مع كوب من الحليب، فتعلمي معنا أسهل وأسرع طريقة لعمل بسكويت شاي السادة بكل تفاصيله ونصائح نجاحه.
بسكويت شاي سادة سهل وسريع
- نحتاج إلى عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض.
- حوالي 150 جرام من سكر بودرة الناعم المطحون.
- كوب إلا ربع من زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- حبة من البيض بحرارة المطبخ.
- ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
- تزيين البسكويت على حسب الرغبة سنستخدم الشوكولاته الخام.
تحضير بسكويت شاي سادة بسهولة بخطوات بسيطة
- وعاء الخفق للمضرب الكهربائي يضاف الزبدة التي لابد من أن تكون بدرجة حرارة المطبخ وليست باردة وتخفق جيدا بالمضرب.
- يتحول قوام الزبدة إلى قوام كريمي مع الخفق وتكون هشه، ثم نضيف عليها الزيت ونخفق لمدة 4 دقائق أخرى حتى يمتزج معا.
- يضاف عليهم السكر الناعم البودرة وحبة البيض تكون أيضا بحرارة الغرفة مع رشة الفانيليا مع الخفق المتوالي ليأخذ الخليط قوام كريمي بلون فاتح.
- ينخل الدقيق مع بيكنج بودر والبيكنج صودا ثم يضاف إلى خليط الزبدة بالتدريج حيث يضاف ملعقة مع الخفق ويكون على أقل درجة.
- بعد إضافة كل المكونات تخفق العجينة لمدة 3 دقائق ثم تلم العجينة باليد وتلف في قطعة من النايلون وتدخل الثلاجة ترتاح لمدة ساعة.
- ثم قومي تقسيم العجينة لكي يسهل فردها وتفرد القطعة الأولى ما بين ورقتين زبدة وافردي بالنشابة بسمك رفيع وقطعي وشكلي بسكويت.
- بقاطعات التي تفضلينها أو بكوب زجاجي يمكنك تقطيع قطع البسكويت، كرري تلك الخطوة من الفرد والتقطيع لكل كمية العجينة.
- في صينية مدهونة بالزيت يرص عليها قطع البسكويت وتدخل الفرن الساخن على حرارة 170 بالرف الأوسط لمدة 10 دقائق.
- ثم تخرج البسكويت من الفرن حتى يبرد يمكن أن تقدم مع الشاي كبسكويت سادة أو يمكن تزيين بالقليل من صوص الشوكولاته.
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