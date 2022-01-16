بسكويت شاي سادة مقرمش سهل وسريع حضريه وزينيه على طريقتك

بسكويت شاي سادة مقرمش بطريقة سهلة وسريعة حضريه لأسرتك وزينيه على طريقتك، فالبسكويت من أسهل أنواع الحلويات المفضلة لدى الأسرة وخاصة ربة المنزل المحبة لإعداد الحلويات في منزلها بنفسها لتقدم أشهى الحلويات لأسرتها بطعم مميز يختلف عن التي تباع في الأسواق، لذا جئنا لكم اليوم بوصفة بسيطة لعمل بسكويت السادة الذي يقدم في مطاعم والكافيهات مع الشاي أو القهوة بمبالغ مرتفعة في وجبات الإفطار على الرغم من سهولة إعداده وتحضيره في المنزل، فيمكن تحضير بسكويت السادة ثم تزيينه لكي يكون ملفت النظر وجذاب أكثر لأطفالك فيمكن تزينه بالشوكولاته الغامقة أو الشوكولاته البيضاء ويتناولها أطفالك في الإفطار مع كوب من الحليب، فتعلمي معنا أسهل وأسرع طريقة لعمل بسكويت شاي السادة بكل تفاصيله ونصائح نجاحه.

بسكويت شاي سادة سهل وسريع

نحتاج إلى عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض. حوالي 150 جرام من سكر بودرة الناعم المطحون. كوب إلا ربع من زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ. ربع كوب من الزيت النباتي. حبة من البيض بحرارة المطبخ. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة من الملح. تزيين البسكويت على حسب الرغبة سنستخدم الشوكولاته الخام.

تحضير بسكويت شاي سادة بسهولة بخطوات بسيطة