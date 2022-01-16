مش هتتشري الجاهز تاني: خبز الصاج في الطاسة بدون عجن في 10 دقائق هتحضريه

مش هتتشري الجاهز تاني: خبز الصاج في الطاسة بدون عجن من الطرق التي عليها بحث شديد فخبز الصاج من المخبوزات التي نحبها والتي ندخلها في عمل العديد من الأطعمة مثل الشاورما أو الساندويتشات كما يمكنك تناول الخبز هكذا بأي غموس مثل الجبن والعسل وغيرها، وهي طريقة سهلة لكل فتاة جديدة في الطبخ والخبز ولا تستغرق منك الكثير من الوقت ولا تكلفك الكثير كما أنها لا تحتاج منك إلى عجن وسنوضح بالتفصيل كيفية عمل الخبز وخطوات تحضيره.

طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن

مكونات الطريقة:-

كوب كبير من الماء الدافئ.

ملعقة ملح أبيض ناعم.

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

خطوات التحضير:-

يمكنك تحضير الخبز باستخدام المكونات عبر اتباع الخطوات التالية:-