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عمر شويل - جدة مش هتتشري الجاهز تاني: خبز الصاج في الطاسة بدون عجن في 10 دقائق هتحضريه - ثقفني
مش هتتشري الجاهز تاني: خبز الصاج في الطاسة بدون عجن من الطرق التي عليها بحث شديد فخبز الصاج من المخبوزات التي نحبها والتي ندخلها في عمل العديد من الأطعمة مثل الشاورما أو الساندويتشات كما يمكنك تناول الخبز هكذا بأي غموس مثل الجبن والعسل وغيرها، وهي طريقة سهلة لكل فتاة جديدة في الطبخ والخبز ولا تستغرق منك الكثير من الوقت ولا تكلفك الكثير كما أنها لا تحتاج منك إلى عجن وسنوضح بالتفصيل كيفية عمل الخبز وخطوات تحضيره.
طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن
مكونات الطريقة:-
- كوب كبير من الماء الدافئ.
- ملعقة ملح أبيض ناعم.
- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.
خطوات التحضير:-
يمكنك تحضير الخبز باستخدام المكونات عبر اتباع الخطوات التالية:-
- قومي بنخل الدقيق الأبيض جيدًا حتى تخلصيه من أي شوائب أو حشرات ثم أضيفي إليه الملح الناعم وقلبيه مع الدقيق.
- ثم ضعي كمية وفيرة من الماء الدافئ إلى خليط الملح والدقيق بالتدريج حتى يتحول الخليط إلى عجينة ملساء وناعمة.
- قطعي العجينة إلى كرات متساوية ومتوسطة الحجم ثم اتركيها في وعاء كبير تخمر وترتاح العجينة لمدة حوالي النصف ساعة.
- يجب دهن الصينية بالزيت أو السمنة قبل أن تتركي العجينة ترتاح حتى لا تصبح ملتصقة بقعر الصينية.
- بعد ذلك افردي العجينة على طبق خشبي مسطح وكبير أو أي سطح خشبي ويجب وضع بعض الدقيق عند الفرد.
- افردي العجينة بالنشابة حتى يتحول سمكها إلى سمك رفيع تمامًا قد يصل إلى واحد سم.
- قومي بوضع طاسة القلي على النار ويفضل أن تكون طاسة تيفال حتى لا تلتصق العجينة بها ثم قومي بوضع الخبز بداخلها.
- قلبي الخبز حتى ينضج ويصبح عليه بعض الفقاعات ويتحول لونه إلى اللون الذهبي الفاتح قليلًا وقلبيه على جميع جوانبه ونواحيه حتى ينضج من جميع الجوانب.
- كرري خطوة القلي مع كل كرات العجينة المفرودة بالنشابة بوضعها داخل الطاسة وتقليبها ثم أخرجيها على طبق مسطح أو صينية عريضة مسطحة.
- بعد ذلك قومي بالبدء في عمل الشاورما بالخبز أو الساندويتشات ويمكنك تخزينها في الثلاجة داخل كيس بلاستيكي حتى وقت الحاجة لاستخدامها مرة أخرى.
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