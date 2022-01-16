فكرة جديدة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بسرعة البرق مهما كانت الكمية هتلفيها فى دقائق

فكرة جديدة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بسرعة البرق ، يوجد بعض الأفكار المختلفة تماما التي تؤكد أن على تحضير ورق العنب والكرنب والتي تعد أيضا اكله مميزة، يعشقها الكثير من الأطفال والكبار فبعض الأشخاص يقوموا بتحضير ورق العنب والكرنب باستخدام اللحمة المفرومة، للحصول أيضا على الفيتامينات الكثيرة والبروتينات الهائلة، ولكن البعض الاخر والتي يعتبر أكثر شيوعا يتم تحضير ورق العنب والكرنب بالرز والخلطة، فهي من أفضل الوصفات بشكل عام لهذا السبب يمكنك عزيزتي أن تحصلي على الوصفات التي سوف نتحدث عنه اليوم الطرق الهائلة للف المحشي.

فكرة جديدة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بسرعة البرق

نجلاء تعد من ضمن الشيفات المتميزين جدا والتي يعد من افضل واهم الشيفات بشكل عام، كما أنها تقوم بتحضير أنواع المحاشي المختلفة و طرق احترافية ومميزة على لغايه:-

مقادير محشي كرنب باللحمة المفرومة

ورق العنب أو ورق الكرنب المسلوق.

ثلاثة أكواب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

بصل مفرومة

كزبرة مفرومة.

بقدونس مفروم.

جزر مفروم.

250 جرام من اللحمة المفرومة .

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة.

نصف ملعقة من الفلفل المطحون.

وملعقه ممن القرفه.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير محشي كرنب باللحمة المفرومة

أولا يجب أن نقوم بإعداد ورق الكرنب عندما نقوم باضافته فى الماء المغلى.

ويتم تقطيعه بعد ذلك ويغسل جيدا.

ثم نضيف البصل ونضع على النار مباشرة إضافة الزيت مع ملعقة من الزبدة.

ويتم تقليب المكونات و عندما يتغير لون البصل و يصبح باللون الوردي.

نقوم بإضافة اللحم المفروم.

اضافة الفلفل الاسود والملح ملعقة من الصلصة.

نخلط جميع المكونات جيدا ونبدا باضافة هذه الحشوة على ورق الكرنب.

يتم لفه على شكل الرول، أو يمكن ايضا أن نقوم بعمل شكل مثلثات.

طريقة لف محشي ورق العنب الدايت

طريقه لف ورق العنب دايت بطريقة سهلة وبسيطة جدا يمكنك عزيزتي أن تتبعي معي هذه الوصفه حتى تحصلي على محشي ومميز جداً خالي من اي دهون بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضا أن تقومي بتناولها في اثناء اتباع حمية غذائية:-

المكونات:-

ورق ورق العنب.

كوب من عصير الطماطم.

زيت.

لحم مفرومة.

حزمة من الكزبرة.

نصف ملعقة من الملح.

رشة من الكزبرة .

و رشة من القرفة، مع الكركم.

نصف ملعقة من الكمون

طريقة تحضير محشي ورق العنب الدايت