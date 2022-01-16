هتعمليها وانتى مغمضة ..فطائر المقلاة السائلة الرائعة اقتصادية وخفيفة بدون فرن ولا عجن ولا خميرة

هتعمليها وانتى مغمضة ..فطائر المقلاة السائلة الرائعة ، فطائر المقلاة هي افضل وارقى انواع الفطائر المتميزة التي اشتهرت مؤخرا ولكنها سريعة التحضير، و تم اعدادها بطرق سهلة وبسيطة اعتدنا دائما ان نقوم بتحضير الفطائر في الفرن أو بالطرق التقليدية ولكننا اليوم سوف نستطيع ان نقوم بتحضير الفطائر المتميزه من الدقيق الفاخر على النار مباشرة في المقلاة هي التي تكلفنا الكثير ولكنها سريعة الاستجابة و يمكن ايضا نقوم باستخدامها وتناولها في كل صباح، أو يمكن ايضا ان نقوم بتناولها بحشوات مختلفة، و بشرائح من الخضار فهي الافضل على الاطلاق في تحضير افضل وارقى انواع المخبوزات و المعجنات.

هتعمليها وانتى مغمضة ..فطائر المقلاة السائلة الرائعة

اليوم سوف تحضر فطائر المقلاة المميزة جدا و سهلة والبسيطة التي تتواجد على النار مباشرة كما أنها تكلفتها قد تكون أقل كثيرا من التي نقوم بشرائها من المحلات بالإضافة إلى ذلك يمكنك عزيزتي أن تستعيني بالحشوات التي تكون مليئة بالفيتامينات والبروتينات داخل المنزل:- مقادير :

نصف كيلو من الدقيق الفاخر، او متعدد الاستخدامات.

2 من البيض.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر .

كوب من الماء الدافئ.

ثلاث مرات من الحليب البودر .

نصف ملعقة من الملح.

طريقة تحضير فطائر الطاسة :

أولا يجب أن نقوم بإضافة البيض ونبدأ بخلطهم جيدا مع الزيت.

ثم نضيف بعد ذلك السكر مع الحليب البودرة والحليب السائل.

نخلط جميع المكونات وعندما تتجانس هذه المكونات نقوم باضافة الدقيق بشكل تدريجي.

ولكن إذا كنا نرغب فى الحصول على نتائج أسرع.

يمكننا أن نقوم باضافة هذا المزيج في الخلاط الكهربائي.

و يتم تشغيله على سرعة مرتفعة وعندما يصبح لدينا مزيج سائل او مثل الكريم نقوم باضافته فى وعاء آخر.

ونتركه لمدة ساعة ثم بعد ذلك نقوم بتحضير ويتم وضعه على النار مع ملعقة من الزيت.

ونبدأ باضافة هذا المزيج إليه.

ثم يمكنك عزيزتي أن تقومي باضافة العجين إلى المقلاة.

ونبدا باضافة على الوجه جميع انواع الحشوات التي ترغبين فيها.

ونتركها لكي تصبح باللون الوردي نبدأ بإزالتها من على النار مباشرة ويتم تقديمها وهي دافئة.

أفكار حشوات فطائر الطاسة :