بوريك بالجبنة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز وهش مثل الأفران

بوريك بالجبنة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، ونال على إعجاب الجميع أيضاَ، وهو من أصل تركي حيث يتميز المطبخ التركي بأكلاته وأطباقه ومعجناته اللذيذة والشهية والمتنوعة، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، بالإضافة إلى بساطة مكوناته، فهي متوفرة في كل منزل، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة البوريك التركي باللحم المفروم، وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بوريك بالجبنة بكل سهولة وبألذ الوصفات للشيف شيماء.

مكونات بوريك بالجبنة

يتكون بوريك بالجبنة من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل صلصة الطماطم في المنزل بدلا من شرائها جاهزة).

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4 أكواب دقيق.

جبنة من أي نوع.

مقادير الوجه

ربع كوب حليب دافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من النسكافيه.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بوريك بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والسكر والخميرة الفورية، ثم نقلب جيدا حتى يذوب السكر وتتفاعل الخميرة.

ثم نضيف الزيت والملح والخل ونقلب جيدا.

ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

بعد ذلك نفرد العجينة بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك وسط

ثم نحضر قطاعة دائرية متوسطة الحجم، ثم نقطع بها العجينة دوائر.

ثم نلم العجين الزائد ونعجنه مرة ثانية، ثم نلم العجينة ونكورها ونتركها ترتاح لحين حشو الفطائر السابقة.

بعد ذلك نوزع مقدار ملعقة صغيرة من الجبنة فوق كل فطيرة، ثم نغلقها طوليا ونقلبها ونضغط عليها باليد قليلا.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها الفطائر ونباعد بينهم.

ثم نغطيهم بفوطة مطبخ ونترك الفطائر تختمر لمدة نصف ساعة تقريبا.

ونكرر نفس الخطوات في العجينة السابقة التي تركناها ترتاح.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب الدافئ والسكر والنسكافيه، ثم نخلطهم جيدا.

ثم ندهن وجه الفطائر بخليط الحليب بعد اختمارها.

ثم نرش على الوجه سمسم وحبة البركة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل، وعندما تنضج وتكتسب لونا ذهبيا من أسفل نطفئ النار من أسفل ونشغل الشواية لمدة دقيقتين حتى تكتسب لونا ذهبيا من أعلى.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم بريك بالجبنة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

ربع كوب من السكر البني.

ثلثان كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع بوريك بالجبنة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو إلا ربع طماطم مقطع مكعبات كبيرة.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة من الثوم البودرة.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير